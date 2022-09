Meghan Markle pede 'reunião individual' com o rei Charles III: ''Escolhas dela''

Meghan Markle pede encontro a sós com rei Charles III para debater assuntos pessoais antes de voltar para os Estados Unidos

Meghan Markle (41) pediu um encontro a sós com seu sogro, o rei Charles III (73), antes de retornar para os Estados Unidos. A reunião pedida pela esposa do príncipe Harry (38) teria como foco amenizar as tensões e resolver mal-entendidos dela e do marido com a Família Real Britânica.

A demanda feita pela ex-estrela de Hollywood ao monarca foi revelada pelo comentarista e analista norte-americano Neil Sean, noticiada ao Daily Mail: “Soube por uma fonte muito boa que antes de retornar para a Califórnia ela gostaria de ter um encontro a sós com o Rei Charles III”, disse ele.

“Exatamente, a Meghan que conversar sozinha com o rei Charles III. É isso que você ouviu. E essa é uma atitude extremamente corajosa dela”, detalhou ele ao apostar que a Duquesa pretende amenizar os conflitos existentes entre o casal e a Família Real Britânica após a morte da rainha Elizabeth II.

“Seria uma oportunidade de aliviar as tensões, resolver uns mal-entendidos e explicar racionalmente algumas das escolhas deles ao longo dos últimos dois anos. Por isso, seja lá qual for sua percepção em relação à Meghan, é preciso valorizar essa postura. Mas sendo muito sincero, não faço ideia se isso vai realmente acontecer”, detalhou.

Meghan Markle é abraçada por adolescente durante passeio com Príncipe Harry

No último sábado, 10, Meghan passeou perto do Castelo de Windsor ao lado do seu marido, Príncipe Harry (37) e do Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton(40), para agradecer as homenagens feitas após a morte da Rainha Elizabeth II (96).

Durante a caminhada, que durou cerca de 40 minutos, Meghan foi atender uma adolescente que a pediu um abraço. “Nós estávamos esperando ela chegar, e ela passou perto de mim e perguntou meu nome, e como meu dia tinha sido, quanto tempo eu estava esperando”, revelou a garota. “Eu perguntei se poderia abraçá-la, e ela me abraçou de volta. Foi um momento incrível. Eu ainda estou tremendo”, contou sobre o encontro.