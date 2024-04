Meghan Markle não tem a intenção de perdoar a família real. Entenda

Especialista da família real surpreende ao revelar bastidores da relação de Meghan Markle com a família real britânica e o que ela pensa

A duquesa Meghan Markle não teria planos de se reaproximar da família real britânica. De acordo com o site The Mirror, ela teme que seu marido, o príncipe Harry, seja ‘feito de bobo’ pelos parentes e já teria dito que não pensa em perdoar os familiares.

Segundo a publicação, Harry deverá visitar o Reino Unido em breve e encontrar sua família, principalmente para apoiar o príncipe Harry e Kate Middleton após o diagnóstico de que ela está com câncer. Porém, Meghan teme como será esse reencontro.

“Meghan sabe que está enfrentando uma batalha perdida quando se trata de Harry procurar Kate e William para tentar resolver suas diferenças, mas ela acha que ele está cometendo um grande erro. Ela obviamente sente simpatia por Kate e pelo que ela está passando, mas isso não muda as coisas”, disse uma fonte.

Outra fonte contou que Meghan ainda não esqueceu o que passou e que a fez optar pela mudança de sua família para os Estados Unidos há quatro anos. Ela ainda teria mágoas. “Ela ainda está chateada com tudo isso e nunca poderá perdoar totalmente a realeza pelo que eles fizeram ela e Harry passarem e nunca se desculparam”, informou.

O site The Mirror ainda revelou outro informante que comentou sobre o desejo de Harry de se reaproximar do irmão e da cunhada após atritos no passado, mas Meghan fica com um pé atrás nesta relação deles. “Ela não confia em William. Ela está com medo de que Harry seja feito de bobo novamente e que William o use. Ela sabe que toma decisões melhores do que Harry, pois não deixará suas emoções dominá-la, mas teme que esteja perdendo o controle da situação”, contou.

O novo empreendimento de Meghan Markle

A Duquesa de Sussex, Meghan Markle, está de volta às redes sociais. Depois de abandonar o seu perfil no Instagram ao se casar com o príncipe Harry e entrar para a família real, ela criou um novo perfil para chamar de seu.

Ela criou uma marca de estilo de vida, chamada American Riviera Orchard e o lançamento acaba de acontecer. No perfil, uma frase diz: “Por Meghan, a Duquesa de Sussex. Fundada em 2024”. Inclusive, o primeiro story do perfil traz imagens discretas de Meghan em uma cozinha e colhendo flores ao som da música I Wish You Love, de Nancy Wilson.

O nome da marca seria uma homenagem para a região onde ela mora com o marido e os dois filhos. Eles vivem em Santa Bárbara, que é conhecida como a Riviera Americana, e o nome Montecito, que é o bairro onde vivem, também aparece na logomarca. Existem rumores de que a marca vai vender itens para a cozinha, incluindo utensílios e produtos alimentícios.

Antes de se casar, Meghan Markle tinha um blog chamado The Tig, no qual compartilhava dicas de estilo de vida. Porém, os membros da realeza não costumam ter perfis pessoais na internet e ela teve que desativar o blog. Desde então, ela tinha apenas a página de casal real junto com o marido, que é o perfil Sussex Royal.