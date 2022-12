Meghan Markle expõe ataques pessoais em podcast: "O que você não fez para me enterrar?"

A duquesa de Sussex Meghan Markle lançou o último episódio de seu podcast no Spotify

Meghan Markle (41) encerrou sua série de podcasts com uma citação do poeta grego Dinos Christianopoulos: “O que você não fez para me enterrar? Mas você esqueceu que eu era uma semente.”

O 12º episódio foi ao ar nesta terça-feira, 29 e finalizou a série de conversas com dezenas de convidados, sobre igualdade de gênero e os “arquétipos” negativos que afetam as mulheres.

“Muitas luas atrás, ouvi uma citação que vou compartilhar com vocês hoje, porque enquanto falamos sobre rótulos, tropos e caixas em que alguns podem tentar espremer você e papéis e estereótipos que são atribuídos a você que não se encaixam totalmente pessoa que você é, esta [citação] é o que eu queria deixar com você.”, disse Meghan.

A duquesa de Sussex ainda falou: “Sinto-me vista, nunca tinha pensado que ao usar a minha voz me sentiria vista, mas sinto-me''.

Essas observações de Meghan vêm antes de sua série documental da Netflix, que deve ir ao ar na próxima semana, com foco na própria história dela e do Príncipe Harry (38).

Meghan Markle sofreu ameaças quando morou no Reino Unido

Meghan Markle teria enfrentado várias ameaças enquanto morava no Reino Unido. As informações são do Channel 4 News.

Em entrevista ao telejornal britânico, Anil Kanti Basu, ex-chefe de contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres, disse que ela recebeu mensagens "nojentas e muito reais".

“Falei publicamente por muitos anos sobre a ameaça do terrorismo de extrema direita neste país. Se você tivesse visto as coisas que foram escritas e as estivesse recebendo – o tipo de retórica que está online – se você não sabe o que eu sei, você se sentiria ameaçado o tempo todo”, explicou ele.

Basu observou que ele e sua equipe investigaram as supostas ameaças contra Markle e “processaram” várias pessoas envolvidas.

O príncipe Harry mencionou diversas vezes sobre querer manter a esposa e seus dois filhos, Archie (03) e Lilibet (01), em segurança.