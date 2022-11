Série sobre príncipe Harry e Meghan Markle já tem possível data de estreia

Tabloide internacional divulga possível data de estreia da série sobre a vida do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle

A história de príncipe Harry (38) e Meghan Markle (41) será contada em uma série documental da Netflix e a data de lançamento pode estar mais próxima do que o esperado. De acordo com o tabloide Page Six, a série pode ser lançada no dia 8 de dezembro deste ano.

A produção deve contar a história de amor do casal. O título do projeto ainda não foi revelado publicamente e o valor da produção deve ter ultrapassado os R$ 500 milhões.

E uma polêmica já aconteceu nos bastidores da série! Também de acordo com o site Page Six, Harry e Meghan teriam solicitado a mudança do diretor da série. O diretor Garett Bradley abandonou o projeto por causa de uma negativa que recebeu do casal.

O site informou que Garett tentou pedir autorização para filmar na casa deles, mas os dois negaram. Assim, ele deixou o projeto. Então, o casal real contratou Liz Garbus para ser a nova diretora do projeto.

Príncipe Harry vai lançar livro de memórias

Herdeiro da família real do Reino Unido, o príncipe Harry revelou qual é a capa do seu livro de memórias. A publicação é muito esperada pelos admiradores da realeza britânica. Isso porque o filho caçula do Rei Charles III deverá dar detalhes de como foi crescer como um príncipe e os bastidores de sua família.

Na capa do livro, Harry aparece em uma foto com o olhar sereno e como se estivesse em um entardecer. A publicação recebeu o nome de Spare e deverá ser lançada no dia 10 de janeiro de 2023, pela editora Penguin Random House. O livro terá 416 páginas e vai contar a história do príncipe de forma “crua, honesta e inabalável”.

O livro falará da vida dele na família real, do período do seu serviço militar no Afeganistão, o seu casamento e o seu lado pai. “Eu estou escrevendoisso não como o príncipe que nasci, mas como o homem que me tornei. Eu usei muitos títulos ao longo dos anos, literal e figurativamente, e minha esperança é que, ao contar minha história – os altos e baixos, os erros e as lições aprendidas – eu possa ajudar a mostrar que não importa de onde viemos, temos mais em comum do que pensamos”, disse ele.