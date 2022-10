Meghan Markle comenta época de modelo: "era objetificada”

Quando era assistente de palco, Meghan Markle tinha de se bronzear toda semana e colocar enchimento no sutiã

18/10/2022

Meghan Markle (41), hoje conhecida por entrar, em meio às polêmicas, para a família real britânica, foi atriz no passado. O seu trabalho principal como atriz foi no seriado "Suits". No entanto, a carreira dela não começou na atuação, sendo que no novo episódio de seu podcast "Archetypes", ela relembra a fase de modelo no programa mundialmente exibido "Deal or no Deal".

Com aspiração de ser atriz, ela começou como uma espécie de assistente de palco que segurava uma das maletas com um suposto prêmio que o participante do programa poderia ganhar e conta que, junto com outras 25 mulheres, sonhava em ser atriz e aquele trabalho poderia lhe dar a visibilidade que ela queria. A esposa do príncipe Harry (38) afirma que não podia reclamar, pois conseguia pagar as contas, tinha plano de saúde, entre outros benefícios, porém não conseguia esquecer que havia feito faculdade de relações internacionais e era mais do que um “rosto bonito”.

Meghan Markle conta que quando estava no set de gravação, se lembrava de um emprego como estagiária na embaixada dos Estados Unidos na Argentina, quando era reconhecida pelo “cérebro” e acabava lamentando o papel atual, que se baseava no completo oposto.

A duquesa de Sussex afirma que se lembra que passava por diversas estações para colocar cílios, extensões de cabelo e enchimento para o sutiã. As modelos também recebiam vouchers de bronzeamento artificial toda semana.

“Acabei saindo do programa. Eu era muito mais do que o que estava sendo objetificada no palco. Eu não gostava de me sentir forçada a ser toda aparência e pouca substância, e foi assim que me senti na época”, contou.

O episódio do podcast com Paris Hilton, conhecida por ser uma socialite loira e bonita, procurou quebrar o estereótipo de bonita e vulgar ou loira e burra que mulheres conhecidas por sua beleza acabam atraindo; com a sociedade se esquecendo de que elas também têm outras dezenas de qualidades.

Veja o trailer em que Meghan Markle fala sobre o podcast: