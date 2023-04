Lista de convidados para a coroação do Rei Charles III quebra tradição real

Mais detalhes da coroação do Rei Charles III e da Rainha Consorte Camilla Parker foram revelados e a lista de convidados surpreendeu

Nesta terça-feira, 11, mais detalhes da coroação do Rei Charles III e a Rainha Consorte Camilla Parker foram revelados. A lista de convidados para o evento surpreendeu ao quebrar tradição real.

Diversos monarcas de outros países confirmaram a presença na cerimônia que acontecerá no dia 6 de maio. O Rei Carl XVI Gustav da Suécia irá marcar presença no evento com sua filha e herdeira ao trono, a Princesa Victoria.

O Príncipe Frederick e a Princesa Mary irão representar a Dinamarca na coroação e o Príncipe Fumihito e a Princesa Kiko do Japão também confirmaram que estarão presentes.

Porém, o que surpreende é o convite e confirmação do Rei da Suécia. Isso porque, a tradição real é que apenas os herdeiros ao trono sejam convidados e compareçam a coroações.

Além destes confirmados é esperado que a Rainha Margrethe da Dinamarca mande seus filhos para o evento, e o Príncipe Albert de Mônaco já revelou em entrevista que pretende comparecer ao evento ao lado de sua esposa Charlene.

Carruagem!

Mais detalhes foram divulgados sobre a coroação recentemente, como a carruagem que o Rei e a Rainha Consorte usarão na coroação.

Charles e Camilla sairão do Palácio de Buckingham a caminho da Abadia de Westminister, onde ocorrerá a cerimônia, em uma carruagem específica. Na volta ao Palácio, o casal trocará de veículo.