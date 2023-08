Kate Middleton vai secretamente a uma rave com suposta amante de William, diz site

Surpreendendo os fãs, Kate Middleton foi secretamente a uma rave acompanhada de Rose Hanbury, suposta amante de William

Kate Middleton não cansa de surpreender os fãs da realeza. De acordo com informações do site Daily Mail, a futura rainha do Reino Unido foi, recentemente, a uma rave na Inglaterra acompanhada da amiga, Rose Hanbury, apontada pela imprensa estrangeira como a suposta amante do príncipe William.

O tabloide britânico contou que Kate estava em um jantar com Hanbury e o marido, David, marquês e marquesa de Cholmondeley, na casa deles, quando decidiu ir ao evento. Foi a primeira vez que a esposa de William participou desse tipo de festa, segundo a publicação.

“Depois do jantar, um dos convidados sugeriu que Kate fosse ao festival”, disse uma fonte ao Daily Mail, “Ela ficou meio nervosa com a ideia, mas depois de conversar com seus seguranças, ela acabou indo com muita proteção. O William não foi”.

Procurado, um porta-voz do palácio de Kensington não comentou a ausência do filho mais velho do rei Charles ao Daily Mail. No entanto, para os tabloides britanicos, a noite animada de Kate foi definida como “exemplo mais recente da calorosa amizade entre o futuro rei e a rainha e os Cholmondeleys”.

O Houghton Festival é descrito como um festival de música eletrônica que tem a duração de 24 horas. O evento foi criado pelo DJ Craig Richards em 2017 e ocorre anualmente desde então.

Os rumores de que Rose Hanbury é amante de William já são antigos, começaram em 2019, mas ganharam ainda mais forças em fevereiro deste ano, quando o herdeiro do trono britânico teria supostamente passado o Valentine 's Day, o dia dos namorados internacional, com Rose.

O nome da amante surgiu a partir de um recado de uma fonte anônima, que foi enviada aos tabloides ingleses e ainda contava com a revelação de que essa amante supostamente seria "a antiga amiga de Kate Middleton".

William e Kate Middleton estão casados há quase 12 anos, os primeiros boatos de traição surgiram quando o famoso foi acusado de trair a esposa em uma boate em 2018, quando Kate ainda estava grávida de Louis, o filho mais novo do casal.

Kate Middleton faz 'ligações secretas’ durante a noite para Harry

De acordo com o semanário Closer, Kate Middleton está se esforçando para selar um acordo de paz e reaproximar o marido, o príncipe William, do irmão Harry. A princesa de Gales inclusive teria feito uma "ligação secreta na calada da noite" para o cunhado, prestando apoio e demonstrando boa vontade para uma convivência pacífica da família.