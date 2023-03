Kate Middleton surge elegante em seu primeiro Commonwealth Day como Princesa de Gales

A Princesa de Gales Kate Middleton compareceu elegante ao Commonwealth Day com peça que foi presente do Rei Charles III

Nesta última segunda-feira, 13, membros da Família Real britânica se reuniram para celebrar o Commonwealth Day, celebração de países que antigamente faziam parte do império britânico. A Princesa de Gales Kate Middleton (41) surgiu deslumbrante para o evento.

Kate foi ao evento acompanhada do marido Príncipe William (40). O Rei Charles III (74) e a Rainha Consorte Camilla Parker (75) também estavam presentes na celebração.

A comemoração do Commonwealth Day foi feita na Abadia de Westminister, local em que Kate e William se casaram em 2011.

A Princesa de Gales estava elegante com um blazer azul-escuro com detalhes em branco, acompanhado de uma saia do mesmo modelo. Kate completou o look com um luxuoso chapéu azul.

Nas mãos, a mãe de George (9), Charlotte (7) e Louis (4) carregava luvas e uma bolsa. Durante sua entrada na Abadia, a Princesa teve de segurar seu chapéu para que ele não caísse com o vento.

No blazer, Kate havia colocado um broche de penas, um presente dado pelo Rei Charles. A esposa do Príncipe William também usava um anel de safira e diamantes pertencentes à Princesa Diana, que também levou o título de Princesa de Gales.

William estava combinando com a esposa ao surgir com uma gravata azul que acompanhava um terno clássico azul-escuro.

Filhos!

De acordo com o jornal britânico Sunday Telegraph, apesar de Príncipe Harry e Meghan Markle terem sido convidados para a coroação do Rei Charles III, que acontece em maio, os filhos do casal ficarão de fora do evento.

A razão para isso, seria que Archie (3) e Lilibeth (1) são muito novos para participarem da coroação. Porém, a publicação ainda ressaltou que os filhos de Príncipe William e Kate Middleton estarão na celebração.

