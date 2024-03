Kate Middleton: produtor fala sobre suspeita envolvendo vídeo recente

O mistério sobre o que aconteceu com Kate Middleton segue ativo na imprensa internacional e o produtor do site TMZ contou que também desconfiou de vídeo dela

Nesta semana, o site TMZ divulgou um vídeo de Kate Middleton com o príncipe William durante uma tarde de compras em Windsor, na Inglaterra. Porém, vários internautas levantaram suspeitas de que não seria ela nas imagens. Com isso, até o produtor do site internacional que postou o vídeo começou a desconfiar.

Em um recado nas redes sociais, o produtor executivo Charles Latibeaudiere, do TMZ, contou que precisou reassistir ao vídeo várias vezes para chegar a uma conclusão. “Já fui e voltei três vezes diferentes. Eu assisti a esse vídeo tantas vezes e sim, meu instinto diz que era ela, mas então comecei a olhar alguns comentários e coisas que as pessoas estão postando sobre porque não acham que é ela, e eles têm alguns pontos… Sobre a altura dela, sobre a altura dela em comparação com William, onde fica a linha dos olhos dela quando ela está olhando para ele normalmente, algumas coisas sobre o queixo dela… Há muitos detalhes diferentes que as pessoas perceberam, até mesmo no modo como essa mulher anda”, disse ele.

Então, ele contou que não tem 100% de certeza de que é ela no vídeo. “Agora não tenho certeza. Antes, eu tinha 95%. Quando vi pela primeira vez, pensei: é ela. E certamente se parece com William, mas até mesmo o William algumas pessoas estão apontando que talvez não seja ele. Há um mistério sem fim por trás disso e a grande questão é se não é ela, ficamos com ‘onde está Kate e o que está acontecendo com ela?’”, declarou.

Logo depois, o produtor ainda questionou a posição da realeza sobre isso. “Por que o Palácio estaria envolvido, se está, em outro tipo de farsa para nos fazer pensar que Kate está bem? Porque tinha a foto do Dia das Mães, foi um erro, por que fariam isso de novo? Foi por isso que me fez pensar a princípio que era ela no vídeo, porque não havia como eles fazerem isso de novo. Eles foram pegos na primeira vez e não fariam isso de novo”, finalizou.

Kate Middleton admitiu edição na foto com os filhos

A primeira polêmica de edição de foto envolvendo Kate Middleton aconteceu no Dia das Mães do Reino Unido. Ela compartilhou uma foto ao lado dos seus três filhos e as agências de fotos internacionais destacaram vários erros de edição. Com isso, a princesa admitiu que fez pequenas manipulações na foto.

“Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou. Eu espero que todos tenham tido um feliz Dia das Mães”, disse ela no comunicado oficial compartilhado pelos representantes da família real. No entanto, ela não revelou quais foram as alterações que fez.