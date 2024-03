Kate Middleton: Funcionários de hospital são afastados. Saiba o motivo

Hospital que recebeu Kate Middleton para cirurgia toma a decisão de afastar os funcionários envolvidos em polêmica. Saiba o que aconteceu

O sumiço de Kate Middleton da mídia continua rendendo assunto na Inglaterra. Desta vez, alguns funcionários do hospital onde ela fez a cirurgia em janeiro foram afastados por causa de uma polêmica.

O hospital em questão é o The London Clinic, que é alvo de uma investigação por causa de uma denúncia envolvendo a princesa de Gales. Segundo a imprensa internacional, uma denúncia foi feita indicando que funcionários teriam tentado acessar o prontuário privado de Kate para ter informações sobre o quadro de saúde dela.

Com esta suspeita, os três funcionários apontados na investigação foram afastados do trabalho. Caso seja comprovado que eles tentaram acessar as informações da princesa, eles podem sofrer as consequências do ato. O caso segue em investigação por uma organização que protege os dados privados no Reino Unido, que investiga a tentativa dos funcionários e também a suposta ocultação do hospital sobre o caso.

Kate Middleton já teria voltado ao trabalho

A princesa de Gales Kate Middleton está de volta ao trabalho nos bastidores da realeza britânica. De acordo com a revista US Weekly, ela está seguindo a sua rotina de trabalho em uma campanha em prol de crianças enquanto não volta aos holofotes depois da cirurgia no abdômen.

A publicação contou que a esposa de William está trabalhando de casa e sendo atualizada sobre o andamento do seu projeto, que foi uma ideia dela para melhorar os cuidados com a saúde das crianças pelo sistema de saúde britânico.

Kate deverá voltar a ser fotografada em público e participar de eventos em abril. Ela está longe da mídia desde janeiro, quando fez uma cirurgia. Nos últimos tempos, os internautas estão questionando o sumiço dela e criando várias teorias sobre a longa recuperação. Porém, a realeza apenas diz que ela voltará aos eventos depois da Páscoa.