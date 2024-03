Kate Middleton já voltou ao trabalho, diz site

Longe dos holofotes, a princesa de Gales Kate Middleton já teria voltado ao trabalho dentro do palácio após passar por cirurgia

A princesa de Gales Kate Middleton está de volta ao trabalho nos bastidores da realeza britânica. De acordo com a revista US Weekly, ela está seguindo a sua rotina de trabalho em uma campanha em prol de crianças enquanto não volta aos holofotes depois da cirurgia no abdômen.

A publicação contou que a esposa de William está trabalhando de casa e sendo atualizada sobre o andamento do seu projeto, que foi uma ideia dela para melhorar os cuidados com a saúde das crianças pelo sistema de saúde britânico.

Kate deverá voltar a ser fotografada em público e participar de eventos em abril. Ela está longe da mídia desde janeiro, quando fez uma cirurgia. Nos últimos tempos, os internautas estão questionando o sumiço dela e criando várias teorias sobre a longa recuperação. Porém, a realeza apenas diz que ela voltará aos eventos depois da Páscoa.

Kate Middleton admitiu edição na foto com os filhos

A primeira polêmica de edição de foto envolvendo Kate Middleton aconteceu no Dia das Mães do Reino Unido. Ela compartilhou uma foto ao lado dos seus três filhos e as agências de fotos internacionais destacaram vários erros de edição. Com isso, a princesa admitiu que fez pequenas manipulações na foto.

“Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou. Eu espero que todos tenham tido um feliz Dia das Mães”, disse ela no comunicado oficial compartilhado pelos representantes da família real. No entanto, ela não revelou quais foram as alterações que fez.