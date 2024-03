Kate Middleton está 'chocada' com boatos de affair de William com amiga

'Ela não está suportando nada disso', disse fonte ligada a Kate Middleton que se recupera de uma cirurgia em meio a polêmicas sobre seu sumiço

Kate Middleton está chocada com os rumores crescentes sobre o suposto affair de seu marido, o príncipe William, com a melhor amiga dela, a Marquesa de Cholmondeley, Lady Rose Hanbury. Os boatos datam de 2019, mas ganharam fôlego recentemente, em meio ao afastamento de Middleton de suas atividades oficiais enquanto se recupera de uma cirurgia.

Os boatos também foram fomentados pelo apresentador norte-americano Stephen Colbert, em um monólogo recente bem-humorado de abertura de seu programa. Representantes oficiais de Hanbury já refutaram a fofoca. No entanto, fontes ligadas a Middleton disseram à revista The National Enquirer que ela se sente humilhada por toda essa polêmica.

Segundo o contato da publicação, Middleton chegou a confrontar o marido sobre os boatos ainda em 2019, quando eles surgiram: “Mas ele negou tudo e ainda chegou a rir”. No entanto, irritada com o retorno do rumor, “Middleton não está suportando nada disso”.

"A Kate ficou chocada ao ver essa fofoca circulando nos círculos da alta sociedade”, disse a mesma fonte. “Me disseram que ela não consegue acreditar no quem tem ouvido, especialmente em meio à sua recuperação lenta e dolorosa [da cirurgia no abdômen feita há algumas semanas]”.

O contato ainda disse que os incômodos de Middleton são fundamentados pelo fato de Hanbury ser de família nobre e sempre ter convivido com a realeza. Durante sua juventude ela teria sido apontado como candidata potencial a um possível casamento com William.

O contato disse: “Sempre existiram conversas sobre o pedigree da Rose, dela como um par ideal para o William. As pessoas dizem que ela carregou essa causa durante anos e que ela já falou para amigos que ela foi ‘aquela que perdeu por pouco’”.

Rose Hanbury nega rumores de caso com príncipe William

Rose Hanbury não quer se envolver na narrativa de Kate Middleton. Hanbury teria negado os rumores de que a ausência pública da princesa de Gales se deve a um caso com o príncipe William. "Os rumores são completamente falsos", disseram os advogados de Hanbury ao Business Insider no último sábado, 16.

O boato retornou à mídia quando, no episódio lançado no dia 12 de março do The Late Show, o apresentador Stephen Colbert afirmou: "Tenho medo de ter algumas notícias preocupantes sobre a família real da Inglaterra". "Os detetives da internet estão adivinhando que a ausência de Kate pode estar relacionada ao marido e ao futuro rei da Inglaterra, William, tendo um caso.", continuou.