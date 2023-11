Kate Middleton e príncipe William têm códigos para se comunicar em público

Kate Middleton e príncipe William têm formas secretas de se comunicar quando estão fora de casa em suas aparições reais; descubra

Kate Middleton e príncipe William podem até ter seus momentos de discordância, como todo casal, mas em suas aparições oficiais - o casal passa extrema confiança sobre o seu relacionamento - sem mencionar os olhares de cumplicidade entre eles. E acontece que o príncipe e a princesa de Gales não apenas se divertem muito realizando suas visitas oficiais juntos, mas também têm formas secretas de se comunicar quando estão fora de casa.

A especialista em linguagem corporal Judi James disse ao jornal "The Sun" que “William e Kate têm uma tendência natural a se espelharem. Isso é causado pelo pensamento muito parecido e a abordagem deles para o trabalho. Mas eles também utilizam diversos gestos para se comunicar em silêncio quando estão em público. Kate especificamente faz essa comunicação silenciosa com William por meio de toques e gestos, cada um deles com um significado diferente".

“Kate, especialmente, manterá uma comunicação silenciosa com William por meio de uma série de toques e sinais característicos, cada um com seu próprio significado diferente”. Ocasionalmente, vemos Kate tocando suavemente a perna de William, ou vice-versa, e há um significado muito sutil por trás disso. Judi explicou: “Este é um gesto bastante dominante de propriedade, além de ser bastante sedutor. Isso pode implicar um 'eu cuido disso', como em 'não se preocupe, posso assumir a conversa aqui'”.

Embora você não espere ver membros da realeza dando tapinhas na bunda de seus cônjuges em público, já vimos Kate dando um tapinha atrevido na bunda de William no passado. Judi acrescentou: “Este é um sinal fofo, atrevido e bastante sexy para William e geralmente é feito em eventos bastante formais ou chamativos. É um 'golpe' de confiança lisonjeiro para o ego do marido, mas também pode ser usado para dizer 'anime-se e sorria!' ou 'divirta-se'.”

Além disso, Kate tem um truque com bolsas que ela costuma carregar. De acordo com Myka Meier, fundadora da Beaumont Etiquette, quando Kate está em um evento, ela “segura a bolsa na frente dela com as duas mãos quando apertar a mão pode ser estranho”. O treinador de etiqueta William Hanson acrescentou ao Good Housekeeping: “Ao segurar algo como sua bolsa clutch, talvez esteja dando a ela uma ‘desculpa’ para não estender a mão a todos. “Ela não pode apertar a mão de todos que conhece – a Duquesa estaria lá o dia todo!”.

Livro revela reação de Kate Middleton ao ouvir o nome de Meghan

Nesta terça-feira, 28, o livro “Endgame” escrito pelo autor e jornalista britânico Omid Scobie foi lançado. A obra mostra os bastidores da Família Real britânica, e algumas revelações sobre o relacionamento complicado de William e Kate Middleton com Harry e Meghan Markle.

Uma das partes mais surpreendentes foi quando o jornalista deu detalhes sobre as impressões de Kate Middleton sobre Meghan. Segundo o livro, a esposa de Harry teria visto em Kate alguém em que ela pudesse contar durante seu tempo na realeza.