Kate e William não querem visitas de Harry após diagnóstico da princesa

Em entrevista, fontes próximas à família real revelaram que Kate Middleton e príncipe William não querem que Harry os visite no momento

Segundo informações divulgadas pelo site The Daily Beast na última segunda-feira, 25, amigos próximos do príncipe William e da princesa Kate Middleton afirmaram que o casal prefere que o príncipe Harry não os visite no momento.

De acordo com as fontes, ambos estão focados em proteger a privacidade durante o tratamento da princesa de Gales e não gostariam do "drama" que uma visita do caçula de Charles implicaria.

Vale lembrar que, em janeiro deste ano, após o diagnóstico de câncer do rei Charles III se tornar público, Harry fez uma visita breve ao pai, mas William optou por não encontrar o caçula na ocasião.

Enquanto ele e sua eposa, Meghan Markle, se mostram dispostos a se reaproximar da família real britânica, William e Kate ainda tem se mostrado chateados com as alegações polêmicas feitas por Harry em seu livro autobiográfico, Spare.

O casal não aprovou a atitude do duque de vender os segredos da família real. Amigos de William, inclusive, já revelaram ao The Daily Beast que ele "odeia" o irmão e não vê chance de reconciliação.

Os Sussex não foram informados sobre o diagnóstico de Kate antes que a notícia se tornasse pública, evidenciando novamente sua falta de proximidade com a princesa de Gales e William. Apesar disso, Harry e Meghan compartilharam uma declaração pública e desejaram “saúde e cura para Kate e sua família”.

Para os amigos da família, ambos estão convictos de que uma reaproximação não seria a melhor decisão. “Catherine e William deixaram bem claro que desejam paz e sossego para eles e para as crianças. Uma visita de Harry, com todo o drama que isso traria, seria o oposto disso”, relatou uma fonte ao The Daily Beast.

Ainda ao veículo, o comentarista real Duncan Larcombe, ex-editor real do Sun, afirmou que a decisão de William e Kate de não receber tais visitas é compreensível diante dos últimos acontecimentos.

“Harry e Meghan têm algum bom senso, então eles sabem que é importante serem vistos estendendo o ramo de oliveira, especialmente considerando que a simpatia global está com Kate, certo agora. Mas William e Kate não precisam de longas memórias para lembrar que não muito tempo atrás estavam sendo submetidos a acusações muito prejudiciais, às quais, aliás, era impossível para eles voltarem e responderem e darem a sua opinião. Portanto, não é de surpreender que Harry não seja realmente importante para eles agora. Um diagnóstico de câncer coloca as coisas em perspectiva”, disse Larcombe.

Príncipe Harry e Meghan Markle falam da situação de Kate Middleton

O príncipe Harry e Meghan Markle falaram pela primeira vez sobre a notícia de que a cunhada, Kate Middleton, está com câncer. Em um comunicado divulgado pela revista People, eles informaram que desejaram uma boa recuperação para a esposa do príncipe William.

“Desejamos saúde e cura para Kate e sua família e esperamos que eles possam passar por isso em privacidade e em paz”, declararam.

Vale lembrar que Harry e Meghan não são vistos com Kate e William desde setembro de 2022. Na época, a última aparição dos quatro juntos aconteceu em Windsor, quando eles saíram da propriedade real para ver as homenagens dos súditos após a morte da rainha Elizabeth II. Depois disso, não foram mais relatados encontros entre eles.

Hoje em dia, Harry e Meghan vivem na Califórnia, nos Estados Unidos, com os filhos depois de largarem os deveres reais.