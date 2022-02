Jubileu de Platina: Confira alguns artistas que receberam condecorações das mãos da rainha Elizabeth II

Durante os seus 70 anos de reinado, a rainha Elizabeth II já condecorou uma série de artista. Confira quais são alguns deles

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 17h14

No próximo dia 6 de fevereiro, a rainha Elizabeth II (91) completa 70 anos no poder, se tornando a primeira monarca a celebrar o Jubileu de Platina. Durante todos esses anos, ela consagrou uma série de artistas, dando a eles condecorações por suas lutas e suas histórias. Para celebrar essa data tão marcante na história britânica, a CARAS Digital fez uma lista de alguns dos mais importantes famosos que já foram condecorados pela rainha Elizabeth II. Confira:

Anthony Hopkins

Anthony Hopkins também já recebeu uma condecoração britânica.

Crédito: Getty Images

Anthony Hopkins (84) ganhou sua condecoração das mãos da rainha Elizabeth em 1993 por contribuir para as artes britânicas e sendo assim, passou a ser chamado de Sir.

Paul McCartney

Paul McCartney com rainha Elizabeth II. Crédito: Getty Images

Elizabeth II deu o título de cavaleiro do Império Britânico para Paul McCartney (79) em 1997 o que o fez ser chamado desde então com Sir Paul.

Elton John

Elton John com rainha Elizabeth II. Créditos: Getty Images

Em 1998, Elton John (74) recebeu o título cavaleiro e passou a ser chamado de Sir. Isso porque anos antes ele havia se tornado membro da Ordem de Império Britânico, participando de inúmeros eventos da realeza.

Julie Andrews

Julie Andrews também já recebeu uma condecoração britânica.

Crédito: Getty Images

Julie Andrews (86) também recebeu sua condecoração diretamente de Elizabeth II, por seus serviços às artes. Com isso, a partir de 2000, ela passou a ser chamada de Dama.

David Beckham

David Beckhan com rainha Elizabeth II. Créditos: Getty Images

Ao se destacar com seu futebol ao redor do mundo,David Beckham (46) foi condecorado pelas mãos da rainha Elizabeth II em 2003.

Helen Mirren

Helen Mirren com rainha Elizabeth II. Créditos: Getty Images

Após interpretar a própria rainha Elizabeth nos cinemas, Helen Mirren (76) ganhou da própria o título de Dama, em 2003.

Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter com rainha Elizabeth II. Créditos: Getty Images

Helena Bonham Carter (55) ganhou sua medalha de comandante da Ordem do Império Britânico em 2011, para reconhecer o seu trabalho nos cinemas.

Kate Wislet

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kate Winslet (@kate.winslet.official)

Outra atriz que ganhou sua honraria britânica por sua contribuição nas artes foi Kate Wisley (46) que participou de uma cerimônia no Palácio de Buckingham para ganhar a sua medalha.

Maggie Smith

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maggie Smith Fans (@maggiesmithfanaccount)

Maggie Smith (87) ganhou em 2014 o título de Dama de Companhia de Honra, mas essa não foi a primeiro vez que ela foi condecorada. Antes ela já havia recebido a Comenda do Império Britânico e mais tarde o título de Dama.

Angelina Jolie

Angelina Jolie recebe condecoração das mãos de Elizabeth II. Crédito: Getty Images

A atriz Angelina Jolie (46) foi condecorada com a Ordem de São Miguel e São Jorge, em 2014, durante as comemorações do aniversário de 88 anos da rainha. Ela foi reconhecida com o título por promover a luta contra os estupros nas guerras.

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch recebe sua condecoração. Crédito: Getty Images

Em 2015, Benedict Cumberbatch (45) ganhou a honraria da Ordem do Império Britânico diretamente das mãos de Elizabeth II por sua contribuição às artes e suas ações sociais.

Eddie Redmayne

Eddie Redmayne com rainha Elizabeth II. Créditos: Getty Images

Eddie Redmayne (40) também ganhou uma medalha da rainha por seus serviços prestados ao cinema de seu país.

J. K. Rowling

J. K. Rowling com rainha Elizabeth II. Créditos: Getty Images

J. K. Rowling (56), autora de Harry Potter, se tornou, em 2017, membro da Ordem de Companheiros de Honra, após ter sido condecorada anteriormente com o título de Oficial da Ordem do Império Britânico.

Daniel Craig

Daniel Craig também já recebeu uma condecoração britânica.

Crédito: Getty Images

Daniel Craig (53) fez a rainha Elizabeth II quebrar uma tradição ao ser nomeado com uma condecoração dada apenas para diplomatas e espiões. O ator recebeu a Ordem de São Miguel e São Jorge, a mesma que seu personagem James Bond tem no mundo da ficção.