Funcionários não tiveram contato com Kate Middleton após cirurgia, diz site

Sem aparecer publicamente desde a cirurgia abdominal, Kate Middleton também não foi vista por seus funcionários seniores, de acordo com o 'US Weekly'

De acordo com informações divulgadas pelo US Weekly, diversos funcionários seniores de Kate Middleton não a viram ou tiveram qualquer contato com ela desde sua cirurgia abdominal realizada em janeiro deste ano. A operação, inclusive, não foi informada internamente, o que os deixou surpreendidos.

“Alguns funcionários seniores de Kate não conseguiram ver ou falar com ela, e nem sabiam sobre a cirurgia até que foi anunciada, então isso os pegou desprevenidos. Apenas algumas pessoas sabem o que realmente está acontecendo e estão caladas", afirmou uma fonte ao site, que acrescentou que ela tem sido "blindada", fato que está causando ainda mais preocupação.

Ainda foi dito ao Us Weekly que a princesa de Gales não tem intenção de revelar seu histórico médico privado tão cedo. "Seja qual for o motivo da operação, é de natureza pessoal, e Kate quer manter os detalhes o mais privados possível. Talvez quando ela estiver se sentindo à altura, ela possa revelar mais, mas ela não está fazendo nenhuma promessa."

Segundo a imprensa internacional, desde sua alta hospitalar, a princesa de Gales recebeu apenas dois visitantes: o rei Carlos III e a rainha Camilla.

Polêmica teria atrapalhado recuperação de Kate Middleton de cirurgia

A polêmica edição na foto com seus filhos teria impactado negativamente a saúde de Kate Middleton. Depois da princesa de Gales ter assumido as alterações no clique publicado no último domingo, 10, em celebração do Dia das Mães no Reino Unido, uma fonte revelou que a polêmica estaria atrapalhando a recuperação de sua cirurgia.

A esposa do príncipe William passou por um procedimento cirúrgico abdominal no início deste ano e está sumida da vida pública desde então. Segundo o site Page Six, sua recuperação foi prejudicada pelos comentários maldosos do público nas redes sociais.

Uma fonte próxima da família real deu mais detalhes da recuperação da princesa após a repercussão da polêmica. "É muito difícil estar sob todo esse escrutínio público quando você está se recuperando de uma grande cirurgia. Os boatos - principalmente nas redes sociais - ficaram fora de controle, mas Kate está se recuperando bem e estará de volta na Páscoa", disse o informante, que ainda falou sobre o comportamento do público. "Ela só precisa ser deixada em paz", declarou.

No último dia 12, outra fonte revelou ao jornal The Sun que Kate Middleton estava "triste" e "sentindo-se péssima" com a repercussão da história. O veículo afirmou que ela teria confessado que só queria que a foto com os herdeiros ficasse perfeita, e que ainda teria demonstrado tristeza com o desdobramento.