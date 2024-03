Polêmica teria atrapalhado recuperação de Kate Middleton de cirurgia

Sumida do público, Kate Middleton teria tido sua recuperação de cirurgia abdominal atrapalhada por polêmica de sua foto com os filhos; saiba mais

A polêmica edição na foto com seus filhos teria impactado negativamente a saúde de Kate Middleton. Depois da princesa de Gales ter assumido as alterações no clique publicado no último domingo, 10, em celebração do Dia das Mães no Reino Unido, uma fonte revelou que a polêmica estaria atrapalhando a recuperação de sua cirurgia.

A esposa do príncipe William passou por um procedimento cirúrgico abdominal em fevereiro e está sumida da vida pública desde então. Segundo o site Page Six, a sua recuperação foi prejudicada pelos comentários maldosos do público nas redes sociais.

Uma fonte próxima da família real deu mais detalhes da recuperação da princesa após a repercussão da polêmica. "É muito difícil estar sob todo esse escrutínio público quando você está se recuperando de uma grande cirurgia. Os boatos - principalmente nas redes sociais - ficaram fora de controle, mas Kate está se recuperando bem e estará de volta na Páscoa", disse o informante, que ainda falou sobre o comportamento do público. "Ela só precisa ser deixada em paz", declarou.

No último dia 12, outra fonte revelou ao jornal The Sun que Kate Middleton estava "triste" e "sentindo-se péssima" com a repercussão da história. O veículo afirmou que ela teria confessado que só queria que a foto com os herdeiros ficasse perfeita, e que ainda teria demonstrado tristeza com o desdobramento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Onde Kate Middleton está 'escondida'?

Reclusa desde a realização de sua cirurgia abdominal, Kate Middleton estaria repousando em sua casa de campo, conhecida como Anmer Hall. Embora a família real ainda não tenha oficialmente revelado a localização da princesa, o jornal britânico Daily Mail divulgou o suposto 'esconderijo' da esposa de William. Após passar pelo procedimento cirúrgico e permanecer internada por cerca de uma quinzena para recuperação, a princesa agora descansa em uma das propriedades da coroa britânica.

Anmer Hall é bem conhecido pelos admiradores da realeza. A casa de campo, adquirida pela família real em 1898, está localizada na vila distante de Anmer, em Norfolk, Inglaterra. Dessa forma, a propriedade foi transferida para Kate e William como um presente de casamento da Rainha Elizabeth em 2011.

Embora o imóvel seja considerado histórico, os três andares passaram por uma reforma intensa para acomodar os novos hóspedes após a cerimônia. Kate teria participado ativamente do processo de decoração para deixar o novo lar com a cara da família. Além disso, a residência ganhou um novo telhado, cozinha e jardim de inverno.