Fonte dá detalhes sobre novo projeto misterioso de Meghan Markle

‘Reflexo de tudo que ela ama', afirma fonte; o Instagram da marca misteriosa de Meghan atingiu mais de 500 mil seguidores em pouco tempo

Meghan Markle voltou para as às redes sociais com sua nova marca, sem entrar muito nos detalhes do que o projeto se tratava e alimentando a curiosidade de admiradores da família real britânica. No entanto, uma fonte próxima a duquesa de Sussex, deu pistas sobre o que poderia ser a nova investida dela, pontuando que seria algo que envolve tudo o que Meghan ama.

American Riviera Orchard, como foi nomeada a marca, conta com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, sem publicações reveladoras. Segundo a revista americana People, a fonte disse com exclusividade ao site que a marca se caracteriza como um projeto de "lifestyle".

"Vai refletir tudo o que ela mais ama. A família, a culinária, entretenimento e design de interiores", revelou a fonte. "Ela está muito animada com esse empreendimento pessoal. É algo que ela queria fazer há tempos e está animada para compartilhar seu estilo e as coisas que ela ama", finalizou.

O nome da marca faz referência à cidade que Meghan e o príncipe Harry moram nos Estados Unidos, já que Santa Bárbara, na Califórnia, é conhecida como "Riviera Americana": "Ela sente que o nome é autêntico e ela mal pode esperar para o website estar no ar", concluiu a fonte.

Inclusive, o primeiro story do perfil traz imagens discretas de Meghan em uma cozinha e colhendo flores ao som da música I Wish You Love, de Nancy Wilson.

Antes de se casar, Meghan tinha um blog chamado The Tig, no qual compartilhava dicas de estilo de vida. Porém, os membros da realeza não costumam ter perfis pessoais na internet e ela teve que desativar o blog. Desde então, ela tinha apenas a página de casal real junto com o marido, que é o perfil Sussex Royal.

Saiba o motivo do afastamento de Meghan Markle das redes sociais

Meghan Markle explicou o motivo de seu afastamento das redes sociais após seu casamento com príncipe Harry em 2018. Participando de uma palestra no festival SXSW, nos Estados Unidos, a atriz apontou o bullying online como principal culpado de sua saída da internet.

Segundo Meghan, ela chegou a receber muitos comentários ruins durante a sua gravidez de Archie, de quatro anos, e posteriormente, de Lilibeth, de dois anos. Por isso, ela tomou a decisão de sair das redes sociais, visando preservar principalmente sua saúde mental.