Saiba o motivo do afastamento de Meghan Markle das redes sociais

Durante palestra, Meghan Markle contou o porquê se afastou das redes sociais após seu casamento com príncipe Harry; saiba o motivo!

Meghan Markle, Duquesa de Sussex, explicou o motivo de seu afastamento das redes sociais após seu casamento com príncipe Harry em 2018. Participando de uma palestra no festival SXSW, nos Estados Unidos, a atriz apontou o bullying online como principal culpado de sua saída da internet.

Segundo Meghan, ela chegou a receber muitos comentários ruins durante a sua gravidez de Archie, de quatro anos, e posteriormente, de Lilibeth, de dois anos. Por isso, ela tomou a decisão de sair das redes sociais, visando preservar principalmente sua saúde mental.

"Quando você é mãe pela primeira vez, é um momento muito vulnerável. O efeito que as redes sociais podem ter nas novas mães, até mesmo a falta de sono, porque elas passam todo esse tempo navegando, mas também pode ser realmente estonteante para elas verem esse retrato da maternidade que parece tão perfeito, quando todos nós sabemos que é não é perfeito. Todos nós sabemos que é uma bagunça", contou a duquesa.

Meghan ainda fez questão de enaltecer Harry, que estava lhe assistindo da plateia, por lhe apoiá-la durante esse momento difícil. "Tenho a sorte de, entre os privilégios que tenho na minha vida, ter um parceiro incrível", disse a estrela da série Suits', que ainda falou sobre o príncipe como pai. "Meu marido é um pai muito prático e um grande apoiador de mim e de minha família. Isso não levo isso como algo garantido. Isso é uma verdadeira bênção".

Príncipe Harry tentou aproximação com William recentemente

Antes de viajar ao Reino Unido para encontrar com seu pai, rei Charles III, que foi diagnosticado com câncer, príncipe Harry tentou entrar em contato com seu irmão mais velho, príncipe William. Segundo a revista People, uma fonte do Palácio de Buckingham afirmou que Harry teria tentado mais de uma vez uma possível reconciliação com o irmão.

A fonte ainda indicou que a "principal preocupação do príncipe de Gales é sua esposa", Kate Middleton, que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano. O duque de Sussex passou apenas 24 horas em seu país de origem para ver brevemente seu pai, sem visitar o resto de sua família:

“Seria normal ir ver sua cunhada que passou por uma operação séria e também ver sua sobrinha e sobrinhos”, conta a fonte. “O tormento familiar é uma ferida aberta. Há uma brecha profunda aí”, acrescenta Catherine Mayer, autora da biografia ‘Charles: The Heart of a King’.

Segundo o biógrafo oficial da realeza, Robert Lacey, William se posiciona dessa forma para proteger a instituição, após o lançamento do livro de memórias de seu irmão mais novo ‘Spare’, que abalou ainda mais a relação de Harry com o resto de sua família: "A readmissão de Harry na família é improvável, a menos que ele se desculpe claramente e siga em frente".