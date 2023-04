Família real se reúne na missa de Páscoa e surge com looks combinando

Todo mundo de azul! A família real britânica marcou presença na missa de Páscoa neste domingo, 9, e o príncipe Louis fez a sua estreia no evento

A família real britânica marcou presença na missa de Páscoa neste domingo, 9, na Capela de St. George, no Castelo de Windsor. O evento reuniu vários membros da realeza, Rei Charles III (74), a rainha consorte Camilla (75), o príncipe William (40), Kate Middleton (41), príncipe George (9), princesa Charlotte (7) e príncipe Louis (4). Inclusive, eles apareceram com looks combinando.

Os integrantes da realeza optaram por looks em tons de azul para o evento anual. Neste ano, o príncipe Louis fez a sua estreia na missa de Páscoa. Nos anos anteriores, ele era muito pequeno para participar do momento religioso ao lado da família e ficou em casa com as babás. Agora, ele já está crescendo e recebeu a autorização para se juntar aos irmãos e aos pais. Nos últimos tempos, Louis tem feito suas estreias nos eventos oficiais da realeza, como a caminhada de Natal e o jubilei da rainha Elizabeth II.

A presença da família real na missa de Páscoa é uma tradição de muitos anos e esta foi a primeira missa depois da morte da Rainha Elizabeth II. Além disso, neste domingo, 9, o Rei Charles III e a rainha consorte Camilla estão em festa por causa do aniversário de casamento deles. Eles se casaram em 9 de abril de 2005 no Windsor Guildhall.

Fotos: Getty Images

Convite para a coroação do Rei Charles III

A família real britânica divulgou uma foto de como é o convite oficial para a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla. Os convites já foram enviados para os 2.000 convidados, já que o evento histórico acontecerá no dia 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra.

O convite traz detalhes com desenhos de várias flores e símbolos especiais. O documento foi criado por Andrew Jamieson e tem o tema de Green Man, que é uma figura do folclore britânico, que representa o símbolo da primavera e do renascimento. Além disso é possível ver as flores que representam o Reino Unido e flores e animais silvestres da região.

A arte foi pintada à mão em aquarela e guache e impresso em cartão reciclado com detalhes em ouro.