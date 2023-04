Família real não pretende falar com Harry durante coroação de Charles

A relação de Harry com o resto da família deve gerar uma torta de climão no evento, que está cada vez mais próximo

O clima entre a família real nunca esteve tão ruim, com a coroação do rei Charles II (74) cada vez mais próxima, as emoções começam a ficar à flor da pele. A relação do príncipe Harry (38) com o resto da sua família vem sendo motivo de manchete desde o começo do ano e o evento promete adicionar mais um capítulo nessa história. A família real não tem planos de trocar falar com o príncipe Harry durante a coroação, que acontece dia 6 de maio.

O filho caçula talvez tenha que lidar com um baita climão depois que confirmou a presença no evento, que ainda deve render muita pauta. As informações foram trazidas por fontes do Daily Mail nesta quinta-feira, 13.

O duque de Sussex confirmou sua presença na quarta-feira, 12, depois de um longo período de incertezas sobre a ida dele ao evento do pai. Harry teria entendido o tamanho da importância da coroação, no que deve ser o maior dia da vida de Charles III, e decidiu comparecer mesmo em meio à relação rachada.

A família real "não tem interesse" em falar com Harry "além dos cumprimentos mais básicos", disseram fontes ao Daily Mail, acrescentando que as primas do duque de Sussex, princesa Beatrice e princesa Eugenie, com quem ele manteve amizade, podem ser “as únicas exceções” da fria recepção que deve tomar conta do rolê real.

A publicação inglesa diz que “o evento será ainda mais estranho do que Harry claramente temia”. O foco do climão deve se voltar a William (41), um dos principais alvos da autobiografia do caçula. O primogênito de Charles e Diana não pretende conversar com o irmão mais novo e, por mais improvável que seja, talvez haja um “gesto de boa vontade” por causa do pai deles.

Meghan Markle (41) vai ficar nos Estados Unidos porque o dia da coroação é o mesmo do aniversário do filho de três anos dela e de Harry, o príncipe Archie. Portanto, ela ficará com o garoto e sua irmã caçula, a princesa Lilibet, na Califórnia.