Expert na realeza dá detalhes sobre a relação de príncipe William e Kate Middleton

"Não é um casamento perfeito. Eles têm brigas terríveis”, afirmou o escritor sobre William e Kate

Um famoso expert na família real britânica que tem contato com funcionários da residência de William (41) e Kate Middleton (41), afirma que eles não são o casal perfeito que aparentam ser em seus compromissos públicos: os dois teriam brigas explosivas no Palácio de Kensington, com direito a berros e almofadas sendo atiradas

Tom Quinn, autor de diversos livros sobre a monarquia britânica moderna, falou sobre o relacionamento do príncipe e da princesa de Gales numa entrevista ao site Express. Ele disse que um insider de Kensington certa vez lhe confidenciou: "Kate trata [William] como um quarto filho porque ele tem acessos de raiva".

"Eles têm brigas. Não é um casamento perfeito. Eles têm brigas terríveis", acrescentou o próprio Quinn, que, entre vários livros, publicou o "Palácios reais: memórias íntimas de membros da realeza se comportando mal"

"Mas, enquanto alguns casais brigam e jogam vasos pesados um no outro, William e Kate jogam almofadas um no outro. É tudo sempre mantido sob controle", acrescentou o biógrafo.

Para Quinn, o que ajuda o casal a manter seu casamento – e a fachada de paz – é um dos lemas da rainha Elizabeth II (1996-2022) e do resto da família real: "Nunca reclame, nunca explique". "Como William adota as maneiras de se comportar de sua avó e como Kate é muito boa em não reclamar, ambos se apegaram ao que fez da rainha Elizabeth II um monarca tão notável", refletiu o especialista. "Eles raramente reclamam; e, quando o fazem, são sempre cometidos."

As falas de Quinn ecoam afirmações que Robert Jobson, outro famoso biógrafo de membros da família real britânica, que recentemente publicou um livro sobre o futuro rei. Em que um assessor próximo a William afirmou ao escritor: "Ele pode ser um pouco do tipo de gritar quando perde o controle".

"É justo dizer que eles respondem com a mesma força quando sua discordância resulta em vozes sendo levantadas", continuou a fonte. "Mas eles se conhecem tão bem que geralmente passa rápido – e ela [Kate] é, no geral, uma grande influência calmante sobre ele."