Evento vende jantar com Príncipe Harry e Meghan Markle e valor surpreende

Valor milionário é exigido para quem quiser assistir à uma premiação ao lado do Príncipe Harry e de Meghan Markle

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 17h46

O Príncipe Harry (38) e sua esposa, a ex-atriz Meghan Markle (41) serão homenageados no evento norte-americano "Ripple of Hope" deste ano, que promete movimentar Nova York em dezembro, mas, para garantir uma presença em uma das mesas da premiação, quem estiver interessado precisa fazer um alto investimento em dinheiro.

A premiação oferece assentos a partir de US$ 500 mil, aproximadamente R$ 2,6 milhões. Mas para garantir quatro cadeiras na mesma mesa que os duques, segundo informações do jornal britânico Daily Mail, é preciso desembolsar US$ 1 milhão, o equivalente a R$ 5,3 milhões.



Fundada pela sobrinha de um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, John F. Kennedy (1917-1963), a tradicional festa de gala premia nomes que dedicam parte da vida aos direitos humanos e a projetos filantrópicos em seus países.

Príncipe Harry teria tentado interromper produção de ‘The Crown’, de acordo com biografia

Em entrevista ao jornal The Sun, a escritora britânica Angela Levin teria contado que o Príncipe Harry tinha ressalvas quanto à produção da série “The Crown”, da Netflix, que conta a história da realeza britânica depois da coroação da falecida RainhaElizabeth II (1926-2022), em 1950.

Angela revelou que, ao entrevistar Harry, como parte do processo de composição da biografia do monarca, ela foi perguntada pelo filho do ReiCharles III (74) se já tinha assistido ao programa de grande sucesso da produtora americana.

Ao negar, o Duque de Sussex diz: “Você precisa. Mas eu vou insistir que [a produção] pare porque eu não quero estar nela”, revelou. Mesmo sem saber se ele levou isso adiante, de qualquer jeito, a batalha foi perdida.

Hoje, a série criada e produzida por Peter Morgan já está na quinta temporada, onde o príncipe Harry já aparece, apenas como criança por enquanto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix Brasil (@netflixbrasil)