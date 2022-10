Rei Charles III inventou apelido inusitado para Meghan Markle

Especialista da realeza britânica revela que o Rei Charles III chamava Meghan Markle por um apelido inusitado. Saiba qual!

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 14h28

O Rei Charles III inventou um apelido inusitado para a nora Meghan Markle, que é a esposa do seu filho caçula, o príncipe Harry. O apelido foi revelado no novo livro The New Royals, da autora Katie Nicholl, que é especialista nos assuntos sobre a realeza britânica.

A autora contou que Charles começou a chamar Meghan de 'Tungstênio' nos bastidores da família real. “Charles teria apelidado a nora de 'Tungstênio' por causa de sua resistência e resiliência”, disse ela no livro. O apelido teria surgido após a participação de Markle em um evento com Harry, o príncipe William e Kate Middleton em 2018.

No evento, ela impressionou a todos com a sua desenvoltura e o seu jeito leve de expor suas ideias. “Foi, de acordo com um assessor, o momento em que William e Kate, que estava grávida, perceberam que precisavam melhor o seu 'jogo'. Os Cambridges fizeram um grande sucesso com a campanha sobre saúde mental. Mas Meghan foi a estrela do quarteto. Ela era polida, apaixonada e engraçada, usando todas as habilidades de TV para apresentar suas ideias. Esse foi o momento de despertar para William e Kate quando perceberam que Meghan era muito impressionante, muito confiante e muito capaz”, disse a autora.

Hoje em dia, a relação de Meghan Markle e príncipe Harry com a família real está estremecida. Eles se afastaram dos compromissos oficiais da realeza em 2020, quando decidiram se mudar para os Estados Unidos com os filhos. Recentemente, eles foram vistos junto com a família real durante o período de luto pela morte da Rainha Elizabeth II no início de setembro.