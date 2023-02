Em vídeo para as redes sociais, Kate Middleton fala sobre criar filhos: “É difícil hoje em dia”

Princesa de Gales e mãe de três filhos, Kate Middleton deu sua opinião sobre cuidar de crianças em novo vídeo para as redes sociais

Nesta sexta-feira, 3, foi ao ar um vídeo da Princesa de Gales Kate Middleton (41) conversando com o apresentador de rádio britânico Roman Kemp (30) sobre saúde mental principalmente de pais e crianças.

No clipe publicado no canal do Youtube oficial do Príncipe e Princesa de Gales como uma iniciativa da Fundação da Primeira Infância de Kate, o apresentador e a Princesa andavam por uma floresta em Hertfordshire.

“Tudo que você precisa é olhar, principalmente, você sabe, para o país e ver que as pessoas não estão só lutando para criar crianças, elas então lutando para colocar um teto sob suas cabeças, para poderem aquecer suas casas”, começou ponderando o apresentador.

“Sim, com certeza”, disse Kate concordando. “E a coisa é que, toda família é diferente. As pressões que enfrentamos são diferentes, ao passo que mostramos a importância da primeira infância. Não é sobre colocar mais pressão sob as famílias. É dizer que precisam deste suporte e ajuda repriorizando a vida em família, vida em casa e tudo que leva criar crianças hoje em dia, porque é difícil”, disse a mãe de George (9), Charlotte (7) e Louis (4).

A Princesa ainda continuou: “Os relacionamentos em uma família ou que estão em volta das crianças são muito importantes. O ambiente em que você cria uma criança é tão importante quanto as experiências com as quais você as envolve. Não é sobre o número de brinquedos que eles têm ou o número de viagens que você vá com elas. É apenas ter certeza que elas tem o apoio emocional necessário à sua volta e isso vem dos adultos à sua volta”.

Dia dos Namorados!

Nesta semana, Kate Middleton visitou um mercado na cidade de Leeds e comentou sobre o Dia dos Namorados na Inglaterra, que acontece no próximo dia 14.

A Princesa revelou que não espera que seu marido, Príncipe William lhe presenteie com rosas na data especial.