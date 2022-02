Em vídeo divertido, Kate Middleton anuncia que fará viagem para Dinamarca

No vídeo também pudemos ver o anel de noivado de Kate, que pertencia a Princesa Diana

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 17h30

Nesta sexta-feira, 4, Kate Middleton (40) anunciou que fará uma viagem para a Dinamarca ainda neste mês!

Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, a esposa do Príncipe William (39) fez o anúncio montando uma bandeira do país que visitará, com Legos.

O motivo por trás de Kate ter revelado a viagem desta maneira, foi que o brinquedo Lego é originário da cidade de Billund na Dinamarca.

Na legenda da postagem, a Duquesa de Cambridge escreveu: "Ansiosa para aprender com especialistas, pais e profissionais sobre a abordagem da Dinamarca para a primeira infância no fim deste mês".

A viagem que será feita nos dias 27 e 28 de fevereiro, é o primeiro trabalho de Kate no Centro de Fundação Real da Primeira Infância. A Duquesa fará visitas para saber sobre o ótimo desempenho da Dinamarca nos cuidados da primeira infância.

A esposa do Príncipe será recebida pela Rainha da Dinamarca Margareth II, que assim como a Rainha Elizabeth II, completa 70 anos no trono neste ano.

O belo anel de Kate Middleton

No vídeo publicado por Kate, ela usa seu belíssimo anel de noivado que foi dado para ela por William em 2010.

A joia pertencia a mãe do Príncipe William, Diana, e é rodeado por um halo de diamentes e cravejado em ouro branco de 18 quilates. O anel tem em seu centro uma safira azul de 12 quilates.

Outras viagens reais

Quem também viaja neste mês é o marido de Kate, o Príncipe William, que embarca no dia 10 de fevereiro para Dubai. A viagem do Príncipe será sua primeira para os Emirados Árabes Unidos.

E no mês passado, surgiram rumores de que o Duque e a Duquesa de Cambridge iriam para o Caribe ainda neste ano. O motivo da viagem seria a comemoração dos 70 anos da Rainha Elizabeth II no trono da Inglaterra.

Confira aqui o vídeo de Kate anunciando sua viagem!