Príncipe William e Kate Middleton podem viajar para o Caribe, diz jornal britânico

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 20h22

No último domingo, 29, o jornal britânico The Mail On Sunday afirmou que o Príncipe William (39) e Kate Middleton (40) poderão fazer uma viagem para o Caribe!

Representantes do casal real foram vistos na ilha Cayo Ambergris, em Belize. Uma fonte disse ao tabloide: "Os representantes foram bem reservados e ficaram dizendo que isso deveria ficar em segredo, mas em uma ilha pequena como Cayo Ambergris é impossível manter algo em segredo por muito tempo".

O motivo da viagem seria a comemoração dos 70 anos da Rainha Elizabeth (95) no trono britânico. A Rainha é chefe de Estado de Belize, e por conta disso o Duque e a Duquesa fariam um tour pelo país.

As visitas reais de Príncipe William e Kate Middleton!

Na última quinta-feira, 27, o príncipe William visitou a Academia Britânica de Filmes e Artes Televisivas e revelou um pouco da vida dos seus filhos.

E no dia anterior, 26, Kate Middleton fez uma visita à sua organização de apoio à saúde mental, que foi criada ao lado de seu marido, do Príncipe Harry e de Meghan Markle.