Em dia de celebração em Mônaco, estado de saúde da Princesa Charlene é revelado

Segundo o Palácio de Mônaco, a Princesa segue se recuperando mas ainda sofre com exaustão física e mental

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 16h04

Nesta quinta-feira, 27, o Palácio de Mônaco divulgou uma nota atualizando o estado de saúde da Princesa Charlene(44).

No dia 27, a cidade comemora do dia de Saint Dévote, feriado em homenagem à santa padroeira de Mônaco. A Princesa Charlene se absteve das comemorações por conta do seu estado de saúde.

Na nota publicada pelo Palácio, é dito que a recuperação de Charlene está satisfatória e encorajadora, porém que ainda levarão algumas semanas para a Princesa ficar bem.

"Com seu marido, o Príncipe Albert II, ela compartilha seu coração com todos os monegascos e residentes nesta ocasião destas celebrações. Assim que sua saúde permitir, será com felicidade que a Princesa irá mais uma vez compartilhar momentos de convívio com eles", ainda dizia a nota oficial da realeza.

A Princesa comemorou seu aniversário na última quarta-feira, e está recebendo tratamento fora de Mônaco.

O que aconteceu com a Princesa Charlene?

Em maio de 2021, a Princesa aterrizou na África do Sul, seu país natal, onde pretendia ficar 10 dias. Porém, complicações de um procedimento de otorrinolaringologia a fizeram a ficar no país africano por seis meses.

Após voltar para Mônaco, Charlene começou a ter sintomas de exaustão física e mental. Por conta disso, decidiu buscar ajuda médica. Atualmente ela recebe tratamento fora de Mônaco, em alguma localização na Europa, segundo o que disse seu marido para uma revista americana.