Ela cresceu! Princesa Charlotte surge em retrato oficial para celebrar seus 8 anos de vida

Família real britânica exibe foto oficial da princesa Charlotte na véspera do aniversário dela

A princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e príncipe William, surgiu radiante em seu novo retrato oficial. Nesta segunda-feira, 1º, a família real britânica divulgou uma nova foto da herdeira para celebrar o seu aniversário de 8 anos de vida, que será comemorado na terça-feira, 2 de maio.

Na imagem, a princesa surgiu dando um lindo sorriso durante um dia de sol ao ar livre. A foto foi feita pela mãe dela durante um final de semana da família em Windsor.

“O príncipe e a princesa de Gales têm o prazer de compartilhar uma nova fotografia da princesa Charlotte antes do seu oitavo aniversário amanhã”, escreveram na legenda.

Vale lembrar que a princesa Charlotte e seus irmãos, George, de 9 anos, e Louis, de 5 anos, devem participar das celebrações da coroação do Rei Charles III no próximo final de semana. Inclusive, George terá um papel especial na cerimônia oficial. Ele será um dos pajens de honra do evento que acontecerá na Abadia de Westminster, em Londres, no sábado, 6 de maio.

Princesa Charlotte usou presente da bisavó, a rainha Elizabeth II, durante o funeral

A princesa Charlotte esteve presente no funeral de sua bisavó, a rainha Elizabeth II, em setembro de 2022, ao lado do irmão mais velho, príncipe George, e dos pais, príncipe William e Kate Middleton. Na ocasião, a menina usou um look todo preto e também um broche de diamante em formato de ferradura de cavalo.

O broche foi um presente que ela ganhou da própria rainha Elizabeth II e representa o amor da monarca por cavalos. Assim, ela decidiu usá-lo no funeral da bisavó para homenageá-la. Inclusive, esta foi a primeira vez que Charlotte usou uma joia em público e também um chápeu.