Descubra qual o título que Camilla deve receber se viver mais do que Charles

Fontes afirmam que Camilla não ficaria confortável com o título de 'Rainha Mãe' por conta do affair com o atual Rei

Após a coroação do Rei Charles III, que aconteceu no dia 6 de maio, muitas pessoas começaram a questionar qual seria o título herdado por Camilla caso ela viva mais que o marido - já que a linha de sucessão é hereditária e ela não seria, em nenhuma hipótese, a nova monarca.

A primeira vez que isso aconteceu foi em 1830, quando a Rainha Adelaide morreu depois de seu marido - o Rei Guilherme VI. Ela acabou recebendo o título de Rainha Viúva, e é assim que muitos apostam que Camilla será chamada.

A última vez que isso aconteceu foi com a mãe da falecida Rainha Elizabeth, Elizabeth Bowes-Lyon, que morreu anos depois de Rei George VI - em 2002 e chegou a ver uma boa parte do reinado de sua filha.

Ela ficou conhecida como a Rainha Mãe, mas as chances que Camilla utilize esse título são poucas, principalmente por conta de seu polêmico histórico com Charles. Ela foi durante muitos anos amante do Rei e pivô do divórcio entre ele e Diana, sendo que a mãe de William e Harry continua no coração dos britânicos mesmo depois de décadas da sua morte.

Esse contexto causou uma enorme comoção popular e quando os dois se casaram, em 2005, ela não recebeu o título de Princesa de Gales, atrelado a Diana. Além disso, por muito tempo foi dito que, quando Charles assumisse o trono, Camilla seria apenas Princesa Consorte.

Isso mudou por um pedido de Elizabeth, durante seu Jubileu de Platina, a monarca recomendou que o título de Camilla fosse mudado. “É meu sincero desejo que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como Rainha Consorte enquanto continua seu próprio serviço leal”

Na coroação, porém, Charles foi além e declarou a esposa como Rainha Camilla. Segundo uma fonte próxima da realeza, isso foi feito para facilitar a compreensão da população britânica sobre as regras da monarquia. "Há uma opinião no palácio de que a Rainha Consorte seria uma coisa meio complicada e é mais simples para Camilla ser conhecida apenas como Rainha."

