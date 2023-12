Descubra o valor do vestido que fez William se encantar por Kate Middleton

Em 2002, a famosa peça, batizada de "A Arte da Sedução", foi desfilada por Kate Middleton em um desfile beneficente de sua universidade

A última temporada de The Crown chegou à Netflix nos últimos dias. Em um dos episódios Kate Middleton, aos 19 anos, desfila com um vestido transparente. Segundo a Vogue britânica, foi durante este evento que a moça conquistou Príncipe William de vez.

Originalmente, William não iria ao desfile, mas resolveu pagar US$ 275, segundo a Variety, para estar nas primeiras fileiras. Anos depois, em 2011, o vestido foi leiloado por US$ 125 mil - algo em torno de R$ 600 mil na cotação atual. A casa de leilões Kerry Auctions colocou ele à venda pouco antes do casamento de Kate Middleton e William, aproveitando a chamada "Katemania".

Charlotte Todd, a estilista responsável por criar a peça, contou que gastou cerca de US$ 50 para fazer o vestido para um concurso da universidade. A peça recebeu o nome de "A Arte da Sedução" e, curiosamente, foi planejada inicialmente para ser uma saia.

"Eu não sabia quem era Kate Middleton e não a coloquei nisso. Foi puro acaso", disse Charlotte a revista People, em 2020. "Todo mundo diz que o desfile foi quando o romance começou, então uma pequena parte de mim sempre fará parte da história real. É uma loucura", completou.

Saiba como príncipe William e Kate Middleton realmente se conheceram

O romance deles foi retratado na sexta temporada da série The Crown, da Netflix, que conta a história da família real britânica durante o reinado da rainha Elizabeth II. Porém, nem tudo o que foi retratado na série é verdade. Saiba como realmente os dois se conheceram:

De acordo com o site da revista People, o príncipe William e Kate Middleton se conheceram quando eram calouros na Universidade de St. Andrews, na Escócia, no ano de 2001. Na época do noivado, ela confessou que ficou muito tímida ao encontrar o príncipe pessoalmente na faculdade e ele reparou no quanto ela ficou vermelha naquela ocasião. Rapidamente, eles se tornaram amigos muito próximos antes de iniciarem o namoro. Porém, a biógrafa Katie Nicholl revelou que os dois se viram pela primeira vez ainda durante a escola, quando foram apresentados no sexto ano por meio de amigos em comum na década de 1990.

Assim, o suposto encontro deles durante as compras de Natal, que foi relatado na série The Crown, foi apenas uma liberdade poética da produção. Inclusive, Kate não pendurava fotos de William na parede do seu quarto durante a adolescência, como foi exibido na série.