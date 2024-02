Descubra o valor da mensalidade da escola que William e Kate Middleton querem matricular George

Apesar do valor, St Edward's School em Oxford teve alunos ilustres como as atrizes Emilia Clarke, de 'Game of Thrones'; e Florence Pugh

O príncipe William e Kate Middleton já tiveram suas desavenças sobre o futuro da educação de seus filhos mas parece que o casal chegou a um acordo e estão olhando para o futuro escolar do primogênito George focando não apenas na tradição, mas no tipo de educação que terá o segundo membro da família real na linha de sucessão ao trono da Inglaterra.

A escola que mais chamou atenção do casal é a St Edward's School em Oxford, também conhecida como 'Teddies', prioriza em seu currículo a 'felicidade das crianças' e tem em sua grade um curso de sustentabilidade. Entre seus ex-alunos, há membros lendários das Forças reais que lutaram na Segunda Guerra, mas há também celebridades, como o vencedor do Oscar, Laurence Olivier e as atrizes Emilia Clarke e Florence Pugh.

A anuidade da St Edward's School gira em torno de 47.000 libras, o que, por mês, significa um investimento por volta dos R$ 25 mil. A instituição figura entre as mais tradicionais do Reino Unido e foi fundada em 1863.

Em seu site, a instituição tem destacados o seu “espírito de inclusão” e o seu “ethos de colaboração”. "Deve haver oportunidade para todos participarem e para todos se destacarem. A felicidade das crianças e a sua capacidade de reconhecer o que as fará felizes são mais importantes do que qualquer outra coisa", diz uma declaração do diretor Alastair Chirnside.

Entre suas matérias estão, além da Sustentabilidade, Design, Ciências do Esporte e Mundo Clássico, as disciplinas mais 'tradicionais' também estão na grade como Língua Inglesa, Literatura Mundial, Matemática e Ciências. E a formação para os estudantes que almejam entrar no Exército, na Marinha ou na Força Aérea do país.

A possível escolha da escola para George interrompe a tradição da família real em colocar seus membros na Eton College, que fica nas proximidades do Castelo de Windsor, e onde seu pai e o tio, príncipe Harry estudaram. George também muito provavelmente não entrará na antiga escola de sua mãe Kate, a Marlborough College, pois o lugar estaria sendo considerado "muito chamativo" após um aumento na sua popularidade entre as famílias britânicas ultra-ricas.