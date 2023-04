Coroação do Rei Charles III terá pedaço da cruz verdadeira de Jesus Cristo

Papa Francisco envia presente especial para a coroação do Rei Charles III: Uma relíquia da cruz verdadeira de Jesus Cristo. Saiba mais!

A coroação do Rei Charles III acontecerá no dia 6 de maio na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, e os detalhes já estão sendo revelados. Desta vez, a imprensa internacional contou que uma relíquia de Jesus Cristo fará parte do evento da família real. O Papa Francisco enviou de presente para o Rei Charles III duas lascas da madeira da cruz em que Jesus Cristo foi crucificado.

A lasca da cruz verdadeira de Jesus foi incorporada na Cruz de Gales, que é o item que lidera a proscissão do Rei Charles III na cerimônia. Segundo o jornal The Times, as lascas da cruz medem 0,2 e 0,4 polegadas e foram retiradas da cruz que o Vaticano acredita que foi a cruz verdadeira de Jesus. Os pedaços de madeira foram colocados em formato de cruz no centro da Cruz de Gales, bem atrás de uma pedra preciosa.

A Cruz de Gales é feita de prata, madeira e ardósia de Welsh. O item ainda possui a Marca do Rei, que é uma cabeça de leopardo, colocada na cruz pelo próprio rei, e também tem uma frase gravada na parte de trás. A frase é do sermão deSão David, padroeiro do País de Gales: “Seja alegre. Mantenha a fé. Faça as pequenas coisas”.

Vale lembrar que a coroação do Rei Charles III é uma formalização e celebração do seu posto de trabalho dele na monarquia perante todos. Isso porque ele já é rei desde o momento em que a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, foi declarada.

O valor da fortuna do Rei Charles III

O Rei Charles III (74) é um homem rico e teve o valor de sua fortuna revelado pela lista dos ricos do The Sunday Times. O valor da fortuna de Charles é estimado em 600 milhões de libras – aproximadamente 3,6 bilhões de reais. A quantia foi acumulada por ele é maior do que a fortuna deixada por sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que tinha cerca de 370 milhões de libras – cerca de 2,2 bilhões de reais.

A riqueza de Charles III veio principalmente dos rendimentos do Ducado da Cornualha, que é um fundo privado que dá independência financeira para o herdeiro do trono. Charles recebeu essa renda durante boa parte de sua vida por ser o primeiro na linha de sucessão. Agora, o dinheiro da renda do Ducado pertence ao príncipe William, filho de Charles.

De acordo com a reportagem do jornal, o rei, quando ainda era príncipe, economizou os seus rendimentos após a separação da princesa Diana, já que precisou abrir mão de parte de sua fortuna na divisão de bens. Assim, ele tratou de fazer cortes de gastos para recuperar a sua riqueza e conseguiu.