Conversa íntima entre Charles e Camilla é flagrada por especialista em leitura labial

Expecialistas em leitura labial revelaram ao jornal britânico Daily Mirror uma conversa íntima entre o Rei Charles III e a rainha consorte Camilla durante a parada militar Trooping the Colour. A conversa discreta, mas reveladora da dinâmica do casal, ocorreu enquanto eles deixavam o balcão do Palácio de Buckingham, ao final do evento do último sábado, 17 de junho.

Enquanto o casal deixava o local, a rainha consorte alertou o marido: “Não vá embora, você sabe que não posso sair daqui sozinha”.

O monarca britânico explicitou sua irritação com a “bronca” da esposa por meio de um lamento: “Oh, deary me”. A expressão usada por Charles equivaleria a algo como uma expressão usada para indicar surpresa na língua portuguesa.

Não é a primeira vez que uma conversa privada entre Charles e Camilla vem à público. Antes deles se casarem, eles protagonizaram um escândalo quando a mídia britânica vazou um diálogo íntimo em que o então Príncipe de Gales revelava para a amante que fantasiava ser o absorvente dela.

Rei Charles III aceitará Harry de volta a Família Real com condição chocante

Parece que o Rei Charles III está disposto a aceitar seu filho, o príncipe Harry, de volta à Família Real. Porém, a condição pode ser considerada um tanto quanto chocante: se divorciar de Meghan Markle. De acordo com o site Radar Online, o monarca estaria pensando em restituir o filho mais novo todos os privilégios, contanto que o casamento chegue a um fim.

Segundo a imprensa internacional, o casamento de Harry e Meghan estaria no meio de uma crise, sendo que o duque e a duquesa já teriam até mesmo consultado alguns advogados sobre uma possível separação.

“Ele sente falta do filho e adoraria ter uma conversa franca com ele, mas isso é impensável enquanto Meghan estiver em cena. As consequências que surgiriam daí seriam prejudiciais e não compensa”, revelou uma fonte próxima ao monarca, em uma conversa com o site.

Segundo o periódico, Charles acredita que Meghan seja uma influência ruim para seu filho, sendo a principal razão para que ele não tenha convidado Harry para o Trooping of the Colour, tradicional evento com parada militar, que celebra a vida do rei ou rainha.