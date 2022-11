Comentário de Donald Trump provocou a raiva do príncipe William

Nova biografia da Família Real Britânica revela problemas do príncipe William e do Rei Charles III com o ex-presidente Donald Trump

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 17h07

O príncipe William e o Rei Charles III não têm uma relação muito amigável com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Pelo menos é o que indica a nova biografia da Família Real Britânica, chamada The King: The Life Of Charles III, escrita por Christopher Andersen. A publicação revelou que existe uma raiva deles em relação ao político por causa de um comentário que ele fez no passado.

William e Charles teriam ficado com muita raiva quando viram um comentário de Trump sobre Kate Middleton. Na época, ele comentou em seu Twitter sobre as fotos publicadas por um tabloide e que mostravam Kate fazendo topless.

Trump disse: “Kate Middleton é ótima – mas ela não deveria tomar sol nua – apenas ela mesma é a culpada. Quem não tiraria uma foto de Kate e ganharia muito dinheiro se ela tomasse banho de sol nua? Vamos Kate!”. Com isso, William e Charles teriam dito vários palavrões ao verem o post dele.

'Carteirada' do príncipe George

A escritora britânica Katie Nicholl, especialista em realeza britânica, escreveu em seu livro “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown” (“A Nova Realeza: O Legado da Rainha Elizabeth e o Futuro da Coroa”), queGeorge (9), filho do príncipe William (40) e KateMiddleton (40), deu a famosa carteirada para ganhar uma discussão com um colega de classe.

Em um trecho da sua obra ela escreveu: “George entende que um dia será rei e, quando mais novo, brigou com amigos na escola, vencendo-os com a frase matadora: ‘meu pai será rei, então é melhor vocês tomarem cuidado’”.

“O príncipe William e a princesa Kate estão criando seus filhos, principalmente o príncipe George, com a consciência de quem ele é e do papel que herdará, mas não querem sobrecarregá-los com o senso de responsabilidade”, disse a autora.