Com o falecimento do primeiro amor da Rainha Camilla, detalhes do relacionamento vem à tona

Kevin Burke, o primeiro amor da Rainha Camilla, faleceu neste mês e seu funeral será realizado em setembro

Nesta semana foi revelado que o primeiro amor da Rainha Camilla faleceu. O contador Kevin Burke morreu aos 77 anos no início deste mês de agosto, de acordo com o jornal britânico Daily Mail. A atual esposa do Rei Charles III se relacionou com Burke ainda em sua juventude.

O velório de Burke irá acontecer mês que vem, em setembro. Não se sabe ainda se Camilla irá comparecer ao funeral do namorado de sua juventude. Apesar da causa da morte de Kevin não ter sido revelada, de acordo com o jornal The Mirror, a família do contador pediu doações para a Fundação Britânica do Coração.

Kevin e Camilla se conheceram no aniversário de 15 anos da atual Rainha, em 1965, no bairro de Knightsbridge em Londres. Burke, que tinha 19 anos quando conheceu Camilla, era filho do Sir Aubrey Burke, vice-presidente do fabricante de aeronaves Hawker Siddeley.

Na biografia “A Duquesa da Cornualha, Sua História e Segredos”, de 2012, escrita por Jessica Jayne, Burke rasgou elogios para a atual Rainha: “Toda noite, tínhamos dois ou três coquetéis [festas] e algumas danças que escolhíamos ir nos finais de semana no clube”.

“Era muito divertido, e eu tive a melhor e mais divertida parceira que você poderia ter. Camilla era muito popular, e mesmo que ela não fosse muito bela, era atraente e sexy”, ainda comentou o contador na época.

Porém, ele também comentou sobre o fim do relacionamento. De acordo com ele, foi Camilla quem pôs um ponto final no namoro: “Eu fiquei com Camilla por aquele ano inteiro. Acredito que nos amávamos, e aí ela me deixou. Por quê? Bem, a resposta mais curta é que ela estava se divertindo muito em Londres”.

Após o relacionamento com Camilla, Burke se casou com a empresária Peta Barker, com quem ficou por 14 anos, até terminar o casamento em 2001. Após isso, ele casou com a profissional de RH, Luisa Fairey, com quem teve seu primeiro filho aos 58 anos.

Já Camilla, se casou depois com seu primeiro marido, Andrew Parker Bowles em 1973. Deste relacionamento nasceram os dois filhos da Rainha, Tom e Laura. Em 1995, Camilla se separou do marido e em 2005, Camilla se casou com o então Príncipe Charles.

Reuniões!

Os dramas na Família Real britânica estão longe de estarem resolvidos. De acordo com a revista britânica OK! Magazine, o Rei Charles III exigiu uma reunião com seu filho Príncipe Harry no dia 17 de setembro.

Além do encontro com Harry, o Rei também convocou o Príncipe William e sua esposa Kate Middleton para uma reunião urgente. A razão do encontro? O trio discutirá no castelo de Balmoral, na Escócia, os próximos passos da monarquia.