Após reunião urgente com WIlliam e Kate, rei Charles marca encontro com príncipe Harry

Na reunião de Charles pretende traçar com filho mais velho e sua esposa o futuro da monarquia

O rei Charles III e o príncipe Harry vão se encontrar pessoalmente no dia 17 de setembro. Segundo a revista britânica OK! Magazine, o encontro dos dois foi uma requisição do monarca britânico. A reunião vai ocorrer em Londres, em uma das instalações da Família Real Britânica, sem a presença de Meghan Markle, esposa do príncipe.

O encontro entre o rei e o príncipe vai ocorrer logo depois da reunião urgente marcada por Charles III com o primogênito, príncipe William, e a esposa dele, Kate Middleton. O trio vai se reunir no Castelo de Balmoral, na Escócia, para traçar o “futuro da monarquia”.

A reunião com Harry será focada na reconciliação entre o caçula do rei e seus familiares britânicos, segundo a fonte: “O Rei Charles vai retornar a Londres de Balmoral no meio de setembro, casando com o fim dos compromissos de Harry na Alemanha, nos Jogos Invictus - competição esportiva para militares aposentados organizada pelo príncipe - o Rei tem viagem para a França no dia 20, então sobram alguns dias em Londres para falar com o filho”.

A mesma fonte disse à publicação: “Os staffs [do príncipe e do rei] estão resolvendo os últimos detalhes enquanto conversamos”.

Fontes ligadas à realeza disseram ao jornal Daily Mail que o encontro com William e Middleton terá como tema como o casal"deve construir sua imagem e, ao mesmo tempo, preparar a realeza para os desafios do próximos anos".

Logo que Charles assumiu o trono com a morte da sua mãe, quase um ano atrás, aconteceram muitas especulações de que o seu reinado seria curto e ele logo abdicaria em favor de William. No entanto, segundo informações da imprensa inglesa, não é essa a sua intenção e o monarca quer muito estar no centro do seu reinado.

Uma das ideias de Charles é retomar turnês pelo mundo ao lado de Camilla e incentivar William e Kate a fazer o mesmo em outras frentes. Uma próxima viagem ao Quênia para o Rei e Rainha pretende celebrar o legado de Elizabeth II.