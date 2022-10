Camilla Parker Bowles, a Rainha Consorte, pode ter seu título real alterado

A Rainha Consorte, Camilla Parker Bowles pode perder seu título real dependo da melhora da opinião pública a seu respeito

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 17h02

A esposa do Rei Charles III (73), Camilla Parker Bowles (75) pode ter seu título de Rainha Consorte alterado, dependendo da opinião pública a seu respeito.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, o Palácio de Buckingham considera retirar o “Consorte” do título, fazendo a ser reconhecida apenas como “Rainha Camilla”.

A mudança, segundo o veículo, só acontecerá se os súditos tiverem uma reação positiva à nova Rainha. Uma fonte anônima ainda revelou ao jornal do Reino Unido que há uma esperança de transição natural no qual público e imprensa comecem a adotar o novo título.

Durante seu reinado, mais especificamente nas comemorações do Jubileu de Platina, a Rainha Elizabeth II (1926-2022) havia deixado claro seu desejo de que Camilla se tornasse Rainha Consorte.

"Quando, na plenitude do tempo, meu filho Charles se tornar rei, sei que vocês darão a ele e à sua esposa Camilla o mesmo apoio que têm dado a mim; e é o meu sincero desejo que, quando a hora chegar, Camilla será conhecida como rainha consorte enquanto continua seu serviço leal”, disse a monarca que faleceu em setembro.

Na época, a esposa de Charles comentou sobre a importante nomeação dizendo: "Claro, é uma grande honra, não poderia ser outra coisa".

A coroação!

Nesta semana, a Família Real britânica anunciou a data da cerimônia de coração do Rei Charles III. O evento ocorrerá no dia 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminister, em Londres.

Porém, o anúncio chegou acompanhado de polêmicas, já que a presença do Príncipe Harry é incerta por conta de revelações que o marido de Meghan Markle pode fazer em seu novo livro.