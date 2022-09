Camilla Parker Bowles se torna rainha consorte com ‘bênção’ de Elizabeth II

A Duquesa da Cornulha, Camilla Parker Bowles, se torna rainha consorte do Reino Unido com a morte de Elizabeth II

Camilla Parker Bowles, Duquesa de Cornualha, agora é rainha consorte do Reino Unido devido à morte da monarca Elizabeth II. Seu título novo chega junto com a coroação de Charles, que agora é o novo Rei e chefe de Estado do Reino Unido. A Rainha Elizabeth II morreu hoje, quinta-feira, aos 96 anos.

Camilla, que nasceu em 17 de julho de 1947, não é unanimidade quando se trata da população britânica, por conta de seu relacionamento com o agora Rei Charles e à memória de Lady Di, que continua muito querida pelos cidadãos do Reino Unido mesmo depois de 25 anos de sua morte.

Charles e Camilla colecionam momentos polêmicos e manchetes de jornal desde que se casaram, em 2005, carregando uma fama de antipáticos, que Charles já trazia consigo.

Mesmo assim, Camilla Parker Bowles teve a “aprovação pública” de sua sogra, Elizabeth II, durante o jubileu de platina da mesma, que aconteceu em fevereiro deste ano. No caso, a falecida monarca comemorava 70 anos de reinado com anúncio especial, dizendo: "Quando, na plenitude do tempo, meu filho Charles se tornar rei, sei que vocês darão a ele e à sua esposa Camilla o mesmo apoio que têm dado a mim; e é o meu sincero desejo que, quando a hora chegar, Camilla será conhecida como rainha consorte enquanto continua seu serviço leal."

O que é uma rainha consorte?

O título de rainha consorte é concedido à esposa do rei agora vigente, no caso Charles. Mesmo que agora Camilla seja a detentora de um título equivalente ao de seu marido, ela não terá a soberania que ele tem, muito menos seus poderes políticos e militares.

No site oficial da família real consta uma nota que diz que “a não ser que algo diferente seja decidido, a rainha consorte é coroada com o rei, em uma cerimônia similar, porém mais simples.”

Morre aos 96 anos a monarca Elizabeth II, após 70 anos de reinado

A morte da Rainha Elizabeth II deixou em luto o Reino Unido e o mundo nesta quinta-feira, 8. Uma das monarcas mais populares da história, foi a segunda monarca a ficar mais tempo no trono, superando os 70 anos de reinado. A morte dela foi anunciada por meio de um comunicado oficial.

O novo Rei do Reino Unido é o príncipe Charles, casado com Camilla Parker Bowles, que recebe o título de rainha consorte para ficar ao lado do marido no trono.

