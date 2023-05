Camilla não perdoa Harry e é obstáculo para reconciliação e paz na Família Real

Os incômodos da esposa de Rei Charles sobre o príncipe Harry foram expostos por insider da monarquia britânica

A Rainha Consorte Camilla não perdoou o Príncipe Harry (38) pelas revelações feitas por ele em sua autobiografia, ‘O Que Resta’. O jornalista Nick Bullen, especialista na Família Real Britânica e fundador do canal True Royalty TV, contou ao site do canal Fox News que fontes ligadas à realeza contaram para ele que os incômodos da esposa do Rei Charles III (74) com o caçula de seu marido são um obstáculo para a paz na monarquia.

Na autobiografia, Harry alega que Camilla vazou conversas privadas e pessoais como forma de mudar e melhorar sua imagem após seu casamento com Charles III: “Sei por várias pessoas próximas a ela que ela ficou furiosa com o que foi dito sobre ela [no livro]”, afirmou Nick Bullen em sua entrevista à Fox News. “Mas ela não é a pessoa que vai ligar para o Harry e a Meghan [Markle] para dar uma bronca nos dois pelo telefone”.

“Ela apenas seguiu com a vida”, disse Bullen. “Não acho que ela vai necessariamente perdoar e acho também que ela não vai necessariamente esquecer. Mas não é algo que ela vai amargurar, me falaram. Ela joga a longo-prazo, de forma muito mais estratégica. Me disseram que ela ficou incomodada, mas ela já superou”.

Os assessores pessoais de Camilla e Harry não responderam os questionamentos da imprensa internacional sobre as declarações de Bullen. As falas do analista vieram à público às vésperas da cerimônia de coroação de Charles III e Camilla, marcada para 6 de maio.

Príncipe Harry vai embora de Londres logo após a coroação do pai

De acordo com o site da revista People, Harry tem a previsão de embarcar de volta aos Estados Unidos poucas horas após o final da cerimônia oficial de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla. A previsão é que ele fique apenas 24 horas em Londres, chegando na sexta-feira e indo embora duas horas após o fim da coroação no sábado. “Ele só irá para o serviço da coroação e partirá”, disse uma fonte do jornal The Sun.

Assim, ele deverá estar em casa na Califórnia no período da noite para passar o final do dia com a família, já que é o aniversário do seu filho mais velho, Archie, que completará 4 anos no sábado, 6.