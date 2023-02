Brigas de William e Harry preocupam o Palácio: "Agora ou nunca"

A família real britânica tenta encontrar soluções para conseguir uma trégua entre William e Harry

O Palácio de Buckingham estaria sofrendo pressão na produção da cerimônia de coroação do rei Charles III (74) por conta das exposições do príncipe Harry (38) a respeito das brigas com o irmão, o príncipe William (40), mencionadas na autobiografia "O Que Sobra".

“Quanto mais a rivalidade continuar, menos provável é uma reconciliação”, disse uma fonte próxima do Palácio ao US Weekly, acrescentando que internamente os membros tentam encontrar soluções para resolver o relacionamento de William e Harry por conta da coroação de Charles, prevista para acontecer no próximo 06 de maio na Abadia de Westminster, em Londres.

“O palácio está tentando encontrar soluções para manter a paz e formar algum tipo de conexão e união entre William e Harry. É agora ou nunca. A coroação é um momento de celebração e ninguém quer esta nuvem pairando sobre as festividades em uma ocasião tão significativa”, complementa.

Entenda o conflito entre os irmãos

O príncipe de Gales e o Duque de Sussex estão em desacordo há vários anos, mas a tensão atingiu novos níveis no mês passado, com a publicação da autobiografia de Harry.

Na obra, ele levantou acusações contra o irmão, alegando inclusive em um capítulo que a dupla teve uma briga física por causa dos comentários que William supostamente fez sobre Meghan Markle (41).

De acordo com Harry, seu irmão chamou a duquesa de Sussex, de “rude” e "difícil" em 2019.

William então supostamente “agarrou” Harry pelo colarinho e quebrou seu colar antes de derrubá-lo no chão em cima da tigela de comida dos cachorros.

Ele não comentou publicamente nenhum dos detalhes de "O Que Sobra" e se recusou a responder quando perguntado no mês passado se leu o livro do irmão.

“William sente que Harry não é confiável”, explicou a fonte, acrescentando que o livro foi “uma enorme quebra de confiança” por causa do “vazamento” de certas histórias.