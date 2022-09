Barack Obama e Michelle Obama lamentam a morte de Rainha Elizabeth II: ''Significou muito para nós''

Barack Obama e sua esposa, Michelle Obama, fizeram uma homenagem para a Rainha Elizabeth II, que faleceu nesta quinta-feira, 8

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 16h04

Nesta quinta-feira, 8, o mundo recebeu a notícia da morte da Rainha Elizabeth II, aos 96 anos. Barack Obama (61) e Michelle Obama (58) usaram os perfis nas redes sociais para lamentar a morte da monarca.

O ex-presidente e a ex-primeira dama dos Estados Unidos relembraram um dos encontros com a britânica e fizeram uma homenagem para os 70 anos de reinado.

"Desde o dia de sua coroação há 70 anos – o primeiro a ser televisionado – até este exato momento, enquanto inúmeras homenagens estão sendo postadas online em sua homenagem, Sua Majestade a Rainha Elizabeth II cativou o mundo. Hoje, Michelle e eu nos juntamos a tantos outros que estão comemorando sua vida e lamentando sua morte. Sua Majestade tinha apenas 25 anos quando assumiu a enorme tarefa de dirigir uma das maiores democracias do mundo. Nas décadas que se seguiram, ela faria seu próprio papel de rainha - com um reinado definido pela graça, elegância e uma ética de trabalho incansável, desafiando as probabilidades e expectativas colocadas nas mulheres de sua geração", disseram.

Eles relembraram alguns dos eventos históricos importantes que Elizabeth presenciou. "Durante a Segunda Guerra Mundial, ela se tornou a primeira mulher real a servir no serviço militar ativo. E através de períodos de prosperidade e estagnação – desde o pouso na Lua, a queda do Muro de Berlim, até o alvorecer da era digital – ela serviu como um farol de esperança e estabilidade para o povo do Reino Unido e do mundo. Sua Majestade trabalhou com 15 primeiros-ministros e inúmeros chefes de estado estrangeiros. Ela ouviu profundamente, pensou estrategicamente e foi responsável por consideráveis ​​realizações diplomáticas. E, no entanto, ela usava seus títulos grandiosos com um toque leve – tão disposta a atuar em um esboço cômico para as Olimpíadas de Londres quanto a gravar mensagens firmes para o povo do Reino Unido durante os bloqueios do COVID-19".

"Michelle e eu tivemos a sorte de conhecer Sua Majestade, e ela significou muito para nós. Quando estávamos apenas começando a navegar na vida como presidente e primeira-dama, ela nos recebeu no cenário mundial de braços abertos e extraordinária generosidade. Repetidamente, ficamos impressionados com seu calor, a maneira como ela deixava as pessoas à vontade e como ela trazia seu humor e charme consideráveis ​​para momentos de grande pompa e circunstância.", seguiram.

Por fim, Obama e Michelle desejaram forças para a família e para o povo britânico. "Como muitos, Michelle e eu somos gratos por ter testemunhado a liderança dedicada de Sua Majestade, e estamos impressionados com seu legado de serviço público incansável e digno. Nossos pensamentos estão com sua família e o povo do Reino Unido neste momento difícil", concluíram.

