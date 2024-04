Ator de Suits deu conselho importante para Meghan Markle

Antes de Meghan Markle se casar com o príncipe Harry, ela era atriz e recebeu um conselho importante de um ator no seu último dia de gravação

A duquesa Meghan Markle era atriz antes de casar com o príncipe Harry e trabalhava na série Suits. Quando ficou noiva dele, ela saiu do elenco da série e um dos atores deu um conselho importante para ela.

Em entrevista ao site E! News, o ator Wendell Pierce relembrou uma conversa que teve com Meghan no último dia de gravação dela. “Sempre me lembro do último dia de trabalho com Meghan, que foi a cena do casamento, antes de seu noivado com o príncipe. Eu disse: ‘Meghan, sua vida vai ser um turbilhão. Você vai estar nesta bolha. Só quero que você se lembre de que não importa o que aconteça, você sempre terá amigos. E espero que você me contate nesse telefone”, disse ele.

Então, ele comentou: “Estou muito grato por ter conseguido expressar isso a ela antes do noivado turbulento, do casamento, e dela se tornar a duquesa”.

Meghan Markle voltou ao Instagram

A Duquesa de Sussex, Meghan Markle, está de volta às redes sociais. Depois de abandonar o seu perfil no Instagram ao se casar com o príncipe Harry e entrar para a família real, ela criou um novo perfil para chamar de seu.

Ela criou uma marca de estilo de vida, chamada American Riviera Orchard e o lançamento acaba de acontecer. No perfil, uma frase diz: “Por Meghan, a Duquesa de Sussex. Fundada em 2024”. Inclusive, o primeiro story do perfil traz imagens discretas de Meghan em uma cozinha e colhendo flores ao som da música I Wish You Love, de Nancy Wilson.

O nome da marca seria uma homenagem para a região onde ela mora com o marido e os dois filhos. Eles vivem em Santa Bárbara, que é conhecida como a Riviera Americana, e o nome Montecito, que é o bairro onde vivem, também aparece na logomarca. Existem rumores de que a marca vai vender itens para a cozinha, incluindo utensílios e produtos alimentícios.

Antes de se casar, Meghan Markle tinha um blog chamado The Tig, no qual compartilhava dicas de estilo de vida. Porém, os membros da realeza não costumam ter perfis pessoais na internet e ela teve que desativar o blog. Desde então, ela tinha apenas a página de casal real junto com o marido, que é o perfil Sussex Royal.