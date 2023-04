Após série de acontecimentos, Rei Charles III está discutindo retirada de títulos reais de Harry e Meghan Markle

Com a coroação do monarca cada vez mais próxima, o clima entre Charles III e caçula, Harry não parece melhorar

O Rei Charles III (74) está discutindo com a alta cúpula da realeza uma possível retirada dos títulos de Duque e Duquesa de Sussex, de seu filho mais novo, príncipe Harry (38) e de sua esposa MeghanMarkle (41). A possível mudança dos títulos do casal foi revelada no livro ‘Our King: Charles III’ ('Nosso Rei: Charles III', em tradução livre), obra recém-lançada do jornalista Robert Jobson.

Segundo o autor do livro, o monarca demonstrou cautela nos anos seguintes à renúncia do filho mais novo e da esposa às suas funções na realeza, em janeiro de 2020. No entanto, atualmente, o rei acredita que o filho “virou as costas para tudo o que ele conhecia”.

O jornalista escreveu no livro: “Houve um momento no qual oficiais da monarquia brincavam que o Harry era vítima de Síndrome de Estocolmo, como refém da Meghan. Mas a sensação atual é mais que ele virou de costas para tudo o que ele conhecia”.

“O fato é que o Charles está profundamente magoado com seu afastamento do caçula e gostaria de ter mais contato com os dois netos”, relatou o jornalista. “Sem dúvida, as reclamações públicas do Harry abalaram a harmonia do novo reino. A cada nova entrevista promovendo sua autobiografia [‘O que Sobra’], as chances de fazer as pazes com seu pai parece mais improvável”.

Ele ainda justificou os planos do rei: “Apesar do amor do Charles pelo filho, ele vai ficar sob imensa pressão caso o Harry siga atacando a monarquia, Chegaremos ao ponto de duas alternativas: tolerar a mancha que se espalha em seu reinado ou tomar medidas para limitar seu alcance”.

Até o momento nem os assessores do palácio quanto os assessores do casal se pronunciaram a respeito da obra

Com a coroação cada vez mais próxima, Harry e Maghan não confirmam a presença no evento

A coroação do Rei Charles III está cada vez mais perto, marcada para o dia 6 de Maio, Harry e Meghan ainda não confirmaram presença no evento.

Segundo o tabloide britânico Daily Mail, o prazo de resposta para o RSVP já passou e o casal ainda não deu resposta ao palácio. A data limite para retornar o convite da coroação foi na segunda-feira, dia 3 de abril.