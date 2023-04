Após diversas recusas, saiba quem serão os artistas que se apresentarão na coroação de Rei Charles III

Os nomes dos artistas que performarão na coroação de Rei Charles III e da Rainha Consorte Camilla Parker foram revelados

Nesta sexta-feira, 14, mais detalhes da coroação do Rei Charles III e da Rainha Consorte Camilla Parker foram revelados. Desta vez, os artistas que performarão no evento tiveram seus nomes divulgados.

Entre os headliners no evento estão a cantora Katy Perry e o cantor Lionel Richie. Ambos são jurados no programa de competição musical American Idol e participam de caridades apoiadas pelo Rei. Quem também se apresentará com destaque na cerimônia é o tenor italiano Andrea Bocelli.

Além destes nomes, o grupo pop Take That, o cantor de ópera Sir Bryan Terfel, a cantora Freya Ridings e o pianista Alexis Ffrench se apresentarão na coroação.

“O show celebrará um novo capítulo na história da nação, com temas de amor, respeito e otimismo, celebrando as quatro nações, suas comunidades e o Commonwealth [comunidade britânica de nações]”, dizia o comunicado da BBC que anunciava as atrações musicais.

Vale lembrar que diversos artistas disseram recusaram a participação no evento. Nomes como Elton John, Harry Styles e as 'Spice Girls' não teriam agenda para participar do evento.

Já artistas como Adele e Ed Sheeran recusaram o convite de se apresentarem na cerimônia sem dar justificativas ao Palácio.

Ele vai!

Nesta semana, o Palácio de Buckingham confirmou que Príncipe Harry estará presente na coroação de seu pai e sua madrasta.

Porém, a esposa de Harry, Meghan Markle não irá ao evento e ficará nos Estados Unidos com os filhos Archie e Lilibeth.