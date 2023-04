Príncipe Harry irá comparecer à coroação do Rei Charles III, mas sem Meghan Markle

O Palácio de Buckingham confirmou a presença do Príncipe Harry na coroação do Rei Charles III e da Rainha Consorte Camilla Parker

Nesta quarta-feira, 12, finalmente a maior dúvida em relação à coroação do Rei Charles III (74) foi revelada. Príncipe Harry (38) irá comparecer à cerimônia de coroação de seu pai e sua madrasta, a Rainha Consorte Camilla Parker (75).

Em nota, o Palácio de Buckingham confirmou a presença do segundo filho do atual monarca: “O Palácio de Buckigham tem o prazer de confirmar que o Duque de Sussex irá comparecer ao Serviço de Coroação na Abadia de Westminister no dia 6 de maio”.

Porém, quem não estará presente é a esposa de Harry, Meghan Markle (41). O Palácio explicou em sua declaração: “A Duquesa de Sussex ficará na Califórnia com o Príncipe Archie e a Princesa Lilibeth”.

No final de semana do dia 6 de maio, coincide com o aniversário de quatro anos do filho mais velho de Harry e Meghan, Archie.

De acordo com uma fonte ouvida pela revista americana People, apesar de ser no mesmo dia que o aniversário de seu filho, o Príncipe decidiu apoiar seu pai.

É provável que Harry ficará hospedado em Frogmore Cottage, imóvel que antes pertencia a ele e sua esposa, mas que foram despejados este ano.

Vale lembrar que a presença de Harry no evento pode trazer atritos, já que o Príncipe escreveu seu livro de memórias intitulado “O Que Sobra”, onde expunha boa parte das intimidades da Família Real.

MUDANÇAS!

A lista de convidados para a coroação do Rei Charles III e da Rainha Consorte Camilla Parker certamente está dando o que falar. Além da presença de Harry, outra presença em específico quebra uma tradição da Família Real britânica.

O Rei Carl XVI Gustav da Suécia estará presente no evento. O fato chama a atenção porque geralmente monarcas de outros países apenas mandam seus herdeiros para coroações.