Thaynara OG abre o jogo sobre vida amorosa e dispara: "Sou chatossexual"

Durante o Podcast CARAS, Thaynara OG revelou que não tem se dado muito bem na vida de solteira

A influenciadora Thaynara OG (31) confessou que anda tendo dificuldades para desenvolver a vida afetiva. Solteirissima, a maranhense afirmou que costuma se definir como "chatossexual", por ser uma mulher difícil de se relacionar.

Em participação no Podcast CARAS, Thaynara comentou que muitas pessoas construíram uma imagem equivocada a seu respeito e que demora para conseguir se envolver amorosamente. "O pessoal acha que eu sou pegadorazona", disse.

"Eu sou chatossexual. É uma chatice da porra para ficar com alguém. Mas também quando eu invoco com a pessoa, é aquela", que está solteira desde 2021, quando anunciou o término com o cantor sertanejo Gustavo Mioto.

Thay completou dizendo que às vezes sente preguiça da conquista e por isso é difícil namorar: "Eu gosto de conhecer pessoas, mas eu tenho preguiça de date. Eu queria conhecer as pessoas naturalmente, só que não acontece. Aí tem que ir para a luta".

"Mas é uma chatice para eu ficar com alguém, porque eu tenho que me interessar e aí eu vou conversar, tem que atiçar a vontade de ver aquela pessoa, de conhecer. Então eu sou chatossexual. Eu estou uma vergonha como uma solteira", declarou.

Mas apesar de estar vivendo um momento mais calmo, Thaynara confessou que está se preparando para aproveitar bastante a solteirice na sua badalada festa São João da Thay, que acontece em São Luís, no Maranhão: "Mas nesse ano a gigante vai acordar, estou muito lerda".

Questionada se já chegou a trocar alguns beijinhos com alguns convidados, ela negou e disse que nunca conseguiu um tempinho para isso em cinco edições. "Eu sou tão fraca. O único boy que eu peguei em alguma edição foi o meu namorado na época, que foi se apresentar", lamentou ela, que volta e meia deixa os fãs chocados com cliques ousados.