Micael Borges fala sobre a série 'Só Se For Por Amor' e dá detalhes sobre os personagens da trama

O ator Micael Borges participou do PODCARAS e contou sobre a repercussão da série 'Só Se For Por Amor', no qual interpreta Valdo

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 19h00

Nesta quinta-feira, 20, o ator Micael Borges (33) participou do PODCARAS e falou sobre sua interpretação na primeira temporada de 'Só Se For Por Amor', nova série musical de sucesso que está em catálogo na Nextflix.

Na trama, o artista interpreta Valdo, um "homem mulherengo", como ele próprio mesmo se refere ao personagem, que só quer saber de curtir a vida. "Eu interpreto o Valdo, esse cara solto, né?! Eu costumo dizer que ele é solto, um pouco mulherengo, ele foge das relações, ele não se prende muito, mas uma hora conta chega", disse Micael.

Com um roteiro dirigido por Ana Luiza Azevedo, Giselle Barroco e Joana Mariani, a produção envolve romances, paixões não correspondidas e muitas descobertas, sem contar com a trilha sonora surpreendente, que promete agradar à todos os amantes do sertanejo.

Durante a conversa, o artista compartilhou um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento dos personagens dentro da trama."Nessa série é o momento de descoberta da maioria dos personagens. Tem o lance da Deusa se descobrir que ela quer ser uma estrela, tem o lance do personagem do Tadeu, que também ele quer que a banda dê certo, quer encontrar a cantora. Tem a Eva que não queria cantar, mas ela começa a descobrir que ela gosta de cantar.” disse ele.

Experiente no mundo da música, Micael falou sobre sua atuação na série. "Se tem música, eu fico muito feliz, eu amo atuar, eu amo cantar, mas quando tem música é mais especial, porque você consegue unir o útil ao agradável, né!? É uma série que eu estou muito feliz de fazer parte dela [...]. É um projeto completamente diferente de tudo que eu já fiz", completou o artista.

"É uma série musical que a gente tentou fugir daquela coisa, que a gente tá acostumado a assistir. A gente criou músicas, e também pegou músicas de Marília Mendonça [...]. Então, é uma série pensada em todos os detalhes, é muito difícil a gente conseguir fazer um projeto musical, sem parecer ou precisar dublar. Nessa série, a maior parte das cenas de música a gente cantou ao vivo” , afirmou.

“Que orgulho dessa série, eu tô com muito orgulho de poder estar nesse elenco maravilhoso, muita gente talentosa, a galera é afiadíssima!”, declarou o ator.

Veja a entrevista completa de Micael Borges no PODCARAS:

Sinopse

Ambientada no estado de Goiás, a trama apresenta ao público o apaixonado casal protagonizado por Deusa (Lucy Alves) e Tadeu (Filipe Bragança), que decidem criar a banda, Só se for por amor. Porém, com o sucesso da carreira e algumas propostas, Deusa decide seguir carreira solo. Ao seguirem diferentes caminhos, a relação do casal é abalada, ao ponto que o grupo deverá buscar uma nova vocalista. É neste momento que conhecemos a misteriosa Eva (Agnes Nunes).

PRIMEIRA ATUAÇÃO DA CARREIRA

Ainda durante a conversa Micael relembrou sua primeira atuação na televisão e contou como que o filme 'Cidade De Deus', lançado em 2002, se tornou uma grande oportunidade no início de sua carreira. " 'Cidade de Deus' foi uma grande oportunidade, acho que pra todo mundo, abriu as portas para todo mundo, era muito difícil a gente fazer teste, muito difícil, a gente não era chamado, e depois de 'Cidade de Deus' abriu as portas, foi maravilhoso".