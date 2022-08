Série da Netflix protagonizada por Lucy Alves ganha trailer emocionante

Só Se For Por Amor é uma série brasileira estrelada por Lucy Alves e Felipe Bragança que estreia em 21 de setembro

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 13h20

Nesta terça-feira, 9, a Netflix divulgou o trailer da série nacional Só Se For Por Amor, protagonizada por Lucy Alves e Felipe Bragança. A produção chega ao catálogo da plataforma de streaming no dia 21 de setembro.

Pelas redes sociais, a cantora e atriz comentou sobre o lançamento do seu novo trabalho. "Um conto quente que nem sertão, cheio de prazer e de paixão. Deusa está chegando, minha gente! Ansiosa pra dividir com vocês. “Só Se For Por Amor” é um presente e um projeto que eu tenho o imenso prazer em fazer parte. Obrigada @netflixbrasil! Tô pronta! Estreia dia 21 de Setembro", disse ela.

Além de Lucy e Felipe, o elenco conta com a presença da cantora Agnes Nunes, em sua estreia como atriz, além de Gustavo Vaz, Ana Mametto, Micael, Giordano Castro, Adriano Ferreira, Luiza Fittipaldi e Laila Garin.

Sinopse

Na trama, que se passa em Goiás, Deusa (Lucy Alves) e Tadeu (Filipe Bragança) são um casal apaixonado que decide criar uma banda, a Só se for por amor. Mas, assim que começam a fazer sucesso, Deusa recebe uma proposta de carreira solo. Ao seguirem rumos diferentes, a relação deles vai sofrer abalos, ao passo em que o grupo sairá em busca de uma nova vocalista. É quando surge a misteriosa Eva (Agnes Nunes).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix Brasil (@netflixbrasil)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!