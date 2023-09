Manoel Soares desabafa sobre fuga com a mãe na infância: 'Não vou esquecer'

Em participação no podcast CARAS, Manoel Soares relembrou sua infância difícil e também falou sobre sua saída da Globo

Manoel Soares (44) desabafou sobre a fuga que precisou fazer ao lado da mãe e dos irmãos na infânica. Em participação no podcast CARAS, o jornalista relembrou seu passado de superação. O pai dele era chefe do tráfico, sua mãe era escravizada e serviu como iniciação sexual de criminosos. Ele foi criado em Salvador, na Bahia, mas deixou a comunidade em que vivia aos 8 anos de idade. "Não vou esquecer", disparou.

Dona Ivanete, a mãe de Manoel Soares, conseguiu reunir forças para sair de casa com os filhos e foi auxiliada por mulheres que eram da vizinhança. "A fuga dela foi cinematográfica, porque ela distribuiu as nossas roupas nas casas das vizinhas, que saíram com sacolas de supermercado, mas na verdade estavam levando o que seria a nossa bagagem e todas nos encontraram na rodoviária. Cada sacolinha formou um sacolão grande, porque tinha que fugir para meu pai não saber...", contou ele.

"Eu não vou esquecer que a nossa comida eram uns potes amarelos cheios de farofa. Durante três dias a gente foi comendo farofa e suco dentro do ônibus. Uma mulher, com uma criança de 4 meses, um filho de 12, um de 8 e um de 4 e só ela na estrada... E eu estou falando de uma mulher de 28 anos, pra mim é extremamente revolucionário o que ela fez. O principal objetivo dela é que nós não fôssemos entregues à marginalidade, porque minha mãe entendia que a gente precisaria sobreviver".

"Ela foi muito visionária, muito corajosa. Entendo que o que ela fez deixa cicatriz no coração dela até hoje, porque minha mãe abandonou o homem que amava. Meu pai mesmo tendo todo o contexto de violência na vida dele, ele era o homem que ela amava. Ele também era consequência de um outro processo de violência, a qual também foi vítima e acabou reproduzindo. É uma coisa que a gente nunca vai poder retribuir, você abandonar seu grande amor pela sobrevivência dos seus filhos", completou Manoel Soares sobre a separação dos pais e a mudança de estado.